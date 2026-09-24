Xiaomi stellt neues Gerät für Kaffee in Café-Qualität für zu Hause vor

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Xiaomi stellt neues Gerät für Kaffee in Café-Qualität für zu Hause vor

Xiaomi hat die Mijia Smart Semi-Automatic Italian Coffee Maker Pro vorgestellt, eine halbautomatische Kaffeemaschine für die professionelle Kaffeezubereitung zu Hause. Laut ixbt.com ist das Gerät mit unabhängigen Betriebssystemen, präzisen Temperaturkontrollmechanismen und der Fähigkeit zur automatischen Verarbeitung verschiedener Milchsorten ausgestattet und kostet 520 USD. Dies berichtet Ixbt.com .

Die neue Kaffeemaschine verfügt über zwei separate Pumpen und Heizblöcke. Dank dieser Konstruktion können die Prozesse der Espressozubereitung und des Milchaufschäumens gleichzeitig und unabhängig voneinander durchgeführt werden. Dies verkürzt die Wartezeit erheblich und ermöglicht die Zubereitung von mehr als zehn Tassen Kaffee hintereinander.

Für heißes und kaltes Wasser sind spezielle separate Kreisläufe vorgesehen, die sich nicht vermischen. Der Heißkreislauf heizt schnell auf für einen kräftigen Espresso, während die Niedrigtemperatur-Impulsextraktion die schnelle Zubereitung von kaltem Kaffee bei niedrigem Druck ermöglicht. Fünf Sensoren und ein spezieller Algorithmus zur Steuerung der Hauptkomponenten gewährleisten die Temperaturgenauigkeit.

Automatische Zubereitung von Milchgetränken

Die Ingenieure von Xiaomi haben Milchgetränken besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Mijia Coffee Maker Pro kann fünf verschiedene Milchsorten, einschließlich normaler und pflanzlicher Milch, automatisch aufschäumen. Der Benutzer muss nur die gewünschte Option auswählen und die Tasse abstellen – die Maschine erzeugt dichten und gleichmäßigen Schaum, ohne dass eine manuelle Bedienung der Dampfdüse erforderlich ist.

Während des Zubereitungsprozesses überwacht das System den Druck in Echtzeit und zeichnet Abweichungen auf. Nach Abschluss der Extraktion erstellt die Kaffeemaschine ein Druckdiagramm und gibt Empfehlungen zur Anpassung der Einstellungen an die jeweilige Kaffeesorte.

Flexible Einstellungen und App-Funktionen

Eine vollständige Automatisierung ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Der Benutzer kann neun Parameter unabhängig voneinander einstellen, vom Mahlgrad bis zur Extraktionstemperatur und dem Milchaufschäumen. Zudem besteht die Möglichkeit, persönliche Einstellungen als eigene Rezepte zu speichern.

Für diejenigen, die nicht mit Parametern experimentieren möchten, bietet die App Hunderte von Cloud-Rezepten für verschiedene Kaffeesorten und Röstgrade. Die ausgewählten Einstellungen können mit einem einzigen Tastendruck an die Kaffeemaschine gesendet werden. Zu den verfügbaren Optionen gehören Getränke wie Kokosmilch-Latte oder Americano mit Orangennote.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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