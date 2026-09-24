Während der erste Herbstmonat in der spanischen La Liga zu Ende geht, hat die Ligaleitung offiziell die fünf Finalisten für die Auszeichnung „Spieler des Monats“ (Player of the Month) für September bekannt gegeben. Diese prestigeträchtige Liste umfasst nicht nur Superstars der Spitzenklubs, sondern auch Talente, die bei bescheideneren Teams für echte Sensationen gesorgt haben. Unter den Nominierten sticht der Flügelstürmer des FC Barcelona, Raphinha Dias, mit seiner fantastischen Produktivität hervor: In 326 Minuten erzielte er 7 Tore und lieferte 2 Assists.

Die Hauptwaffe von Real Madrid Kylian Mbappé absolvierte volle 360 Minuten und schloss sich dem Wettbewerb mit 3 Toren, 2 Assists sowie 21 gewonnenen Zweikämpfen an. Zudem verzeichnete der neue Stürmer von Atlético Madrid, Jonathan David, in nur 160 Minuten 3 Tore und 1 Assist, was einen Rekord in Bezug auf die Effizienz pro Minute darstellt. Als größte Überraschung der Liste wurden Sergio Camello von Rayo Vallecano (4 Tore, 1 Assist, 20 Zweikämpfe) sowie der Torschütze von Elche, Fer Niño (4 Tore, 20 Zweikämpfe), gewürdigt.

Garantieren Raphinhas 9 Scorerpunkte ihm den absoluten Monatstitel, kann Mbappé die Auszeichnung nach Madrid holen oder werden die Vertreter der kleineren Teams die Favoriten ausstechen?

„Raphinhas Gala, Mbappés Konstanz und Davids Supereffizienz“: Die 5 Kernpunkte der Nominierten

Die wichtigsten statistischen Fakten aus den offiziellen Top 5 der La Liga:

Raphinha — der absolute Torkönig: Der Anführer des FC Barcelona war im September an 9 Toren direkt beteiligt (7 Tore und 2 Assists);

Mbappés maximale Minuten: Der französische Star stand 360 Minuten (4 volle Spiele) auf dem Platz und verbuchte 3 Tore, 2 Assists sowie 21 erfolgreiche Zweikämpfe;

Supereffizienz von Jonathan David: Dem Stürmer von Atlético reichten lediglich 160 Minuten für 3 Tore und 1 Assist (eine Torbeteiligung alle 40 Minuten);

Camellos unerwarteter Durchbruch: Rayo Vallecano-Stürmer Sergio Camello zog seinen kleinen Verein mit 4 Toren und 1 Assist nach oben;

Fer Niños Kampfgeist: Der Vertreter von Elche erzielte in 242 Minuten 4 Treffer und gewann 20 harte Zweikämpfe.

La Liga — September 2026: Vergleich der Kandidaten für den Spieler des Monats

Indikatoren für Spielzeit, Effizienz und technische Parameter der Kandidaten:

Spieler und Team Spielminuten Anzahl der Tore Assists Gewonnene Zweikämpfe Passgenauigkeit Raphinha Dias (FC Barcelona) 326 Minuten 7 Tore 2 Assists 13 81% Kylian Mbappé (Real Madrid) 360 Minuten 3 Tore 2 Assists 21 86% Sergio Camello (Rayo Vallecano) 279 Minuten 4 Tore 1 Assist 20 86% Fer Niño (Elche) 242 Minuten 4 Tore 0 20 69% Jonathan David (Atlético Madrid) 160 Minuten 3 Tore 1 Assist 5 86%

Expertenanalyse: Wer hat die La Liga-Auszeichnung für September am meisten verdient?

Fazit der spanischen Fußballkommentatoren und Analysezentren:

Raphinhas kosmische Form: Der brasilianische Flügelstürmer, einer der Kapitäne des FC Barcelona, zeigte im September die beste Form seiner Karriere; 7 Tore und 2 Assists in 326 Minuten sind nicht nur in La Liga, sondern in allen europäischen Top-5-Ligen der Bestwert des Monats, was ihn zum Favoriten Nr. 1 macht;

Mbappés harte Arbeit auf dem Platz: Kylian absolvierte alle Spiele von Real Madrid über die volle Distanz und zog die Aufmerksamkeit der gegnerischen Verteidiger auf sich; 21 gewonnene Zweikämpfe und eine Passgenauigkeit von 86 Prozent beweisen seine hohe Verantwortung als Vollstrecker und Spielgestalter;

Davids Minuten-Tor-Bilanz: Jonathan David hat sich sehr schnell in das System von Simeone integriert; obwohl er weniger Zeit in der Startelf erhielt (nur 160 Minuten), sorgt er bei jedem Einsatz – ob als Joker oder von Beginn an – für spielentscheidende Aktionen;

Heldentaten der Anführer von Rayo und Elche: Dass Sergio Camello und Fer Niño als Stürmer von Vereinen mit bescheidenem Budget jeweils 4 Tore erzielt haben, ist bewundernswert; ihre Zweikampfstärke (jeweils 20) war ein entscheidender Faktor beim Punktgewinn gegen die großen Klubs.

Die Ergebnisse des Septembers zeigen, dass der Kampf um individuelle Auszeichnungen in La Liga genauso intensiv und wettbewerbsorientiert ist wie das Titelrennen.

Wer hat Ihrer Meinung nach basierend auf Leistung und Statistik im September die Auszeichnung zum Spieler des Monats am meisten verdient – Raphinha, Mbappé oder der bescheidene Camello? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der spanischen Meisterschaft mit allen Fußballfans!