Brian Riemer äußert sich zu Gerüchten über Erling Haalands Probetraining

·2·Sport
Brian Riemer äußert sich zu Gerüchten über Erling Haalands Probetraining

Der dänische Nationaltrainer Brian Riemer klärte vor dem UEFA Nations League-Spiel gegen Norwegen den berühmten Vorfall aus dem Jahr 2017 um Erling Haaland auf. Er wies die Gerüchte, er habe den Stürmer während eines Probetrainings beim FC Kopenhagen abgelehnt, lachend zurück. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Auf einer Pressekonferenz im Ullevaal Stadion sprach Brian Riemer über seine Rolle während des einwöchigen Aufenthalts des jungen Erling in Dänemark. Es wurde bekannt, dass der heutige norwegische Nationaltrainer Stale Solbakken damals Cheftrainer des FC Kopenhagen war, während Brian Riemer die U19-Mannschaft des Vereins betreute.

Ein historisches Probetraining und Erinnerungen an die Vergangenheit

Stale Solbakken hatte zuvor auf seiner eigenen Pressekonferenz bestätigt, dass sein ehemaliger Assistent Riemer keine Verantwortung dafür trug, den talentierten Stürmer nicht verpflichtet zu haben. Brian Riemer bezeichnete die Geschichte als eine der interessanten Anekdoten der Fußballwelt und erinnerte sich daran, wie er Haaland und seinen Vater Alf-Inge Haaland vor Jahren empfing.

Der dänische Experte verhehlte nicht seine Freude darüber, zu sehen, wie sich Erling Haaland heute zu einem Weltklasse-Torjäger entwickelt hat. Er wies die Behauptungen, er habe den FC Kopenhagen um Millionen an zukünftigen Einnahmen gebracht, entschieden zurück.

Ein wichtiges Spiel steht bevor

Laut Riemer ist dies nur eine nette Anekdote, und das Schicksal des Spielers lag damals nicht in seinen Händen. „Ich kann beruhigt sagen, dass ich nicht derjenige bin, der den FC Kopenhagen um einen 200-Millionen-Transfer gebracht hat“, fügte der Trainer lachend hinzu.

Der dänische Nationaltrainer wies zudem die Vorstellung zurück, dass sein Team als Außenseiter in das Eröffnungsspiel der Liga A in Oslo gegen die von Haaland angeführte Mannschaft gehen würde. Er betonte, dass die dänischen Spieler über hohe technische Fähigkeiten verfügen und fest daran glauben, mit drei Punkten aus der Partie zurückzukehren.

Erling HaalandBrian RiemerDänemarkNorwegenNations League
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Stale Solbakken bespricht Erling Haalands Zukunft bei Treffen mit Manchester CityStale Solbakken bespricht Erling Haalands Zukunft bei Treffen mit Manchester City15 September 17:31Martin Ødegaard spricht vor dem Spiel gegen Dänemark über Cristiano RonaldoMartin Ødegaard spricht vor dem Spiel gegen Dänemark über Cristiano RonaldoGestern 21:14Haalands „Lieblingskarotte“ wird in Norwegen zum Hit und erhält sogar einen neuen NamenHaalands „Lieblingskarotte“ wird in Norwegen zum Hit und erhält sogar einen neuen Namen17 August 06:03Erling Haaland feiert seinen 24. Geburtstag: Manchester City-Star tankt im Urlaub KraftErling Haaland feiert seinen 24. Geburtstag: Manchester City-Star tankt im Urlaub Kraft21 Juli 23:57Erling Haaland spendiert Teamkollegen 10.000-Dollar-Einkaufstour in TexasErling Haaland spendiert Teamkollegen 10.000-Dollar-Einkaufstour in Texas15 Juli 02:33Erling Haaland über die WM mit Norwegen: „Es war die unglaublichste Reise meines Lebens“Erling Haaland über die WM mit Norwegen: „Es war die unglaublichste Reise meines Lebens“14 Juli 02:18
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?