Brian Riemer äußert sich zu Gerüchten über Erling Haalands Probetraining

Der dänische Nationaltrainer Brian Riemer klärte vor dem UEFA Nations League-Spiel gegen Norwegen den berühmten Vorfall aus dem Jahr 2017 um Erling Haaland auf. Er wies die Gerüchte, er habe den Stürmer während eines Probetrainings beim FC Kopenhagen abgelehnt, lachend zurück. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Auf einer Pressekonferenz im Ullevaal Stadion sprach Brian Riemer über seine Rolle während des einwöchigen Aufenthalts des jungen Erling in Dänemark. Es wurde bekannt, dass der heutige norwegische Nationaltrainer Stale Solbakken damals Cheftrainer des FC Kopenhagen war, während Brian Riemer die U19-Mannschaft des Vereins betreute.

Ein historisches Probetraining und Erinnerungen an die Vergangenheit

Stale Solbakken hatte zuvor auf seiner eigenen Pressekonferenz bestätigt, dass sein ehemaliger Assistent Riemer keine Verantwortung dafür trug, den talentierten Stürmer nicht verpflichtet zu haben. Brian Riemer bezeichnete die Geschichte als eine der interessanten Anekdoten der Fußballwelt und erinnerte sich daran, wie er Haaland und seinen Vater Alf-Inge Haaland vor Jahren empfing.

Der dänische Experte verhehlte nicht seine Freude darüber, zu sehen, wie sich Erling Haaland heute zu einem Weltklasse-Torjäger entwickelt hat. Er wies die Behauptungen, er habe den FC Kopenhagen um Millionen an zukünftigen Einnahmen gebracht, entschieden zurück.

Ein wichtiges Spiel steht bevor

Laut Riemer ist dies nur eine nette Anekdote, und das Schicksal des Spielers lag damals nicht in seinen Händen. „Ich kann beruhigt sagen, dass ich nicht derjenige bin, der den FC Kopenhagen um einen 200-Millionen-Transfer gebracht hat“, fügte der Trainer lachend hinzu.

Der dänische Nationaltrainer wies zudem die Vorstellung zurück, dass sein Team als Außenseiter in das Eröffnungsspiel der Liga A in Oslo gegen die von Haaland angeführte Mannschaft gehen würde. Er betonte, dass die dänischen Spieler über hohe technische Fähigkeiten verfügen und fest daran glauben, mit drei Punkten aus der Partie zurückzukehren.