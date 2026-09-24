Start der 8. Runde bei der Schacholympiade: Analyse aller Paarungen

Bei der 46. Schacholympiade in Samarkand hat der Wettbewerb die entscheidende Phase erreicht: Heute finden die wegweisenden Partien der 8. Runde statt, die über die Spitzenreiter des Turniers entscheiden werden. Besonders im Fokus der weltweiten Schachgemeinschaft steht das erste Brett der Herren, an dem die Nationalmannschaft von Usbekistan (mit den schwarzen Steinen) auf Deutschland (mit den weißen Steinen), eines der diszipliniertesten und stabilsten Teams Europas, trifft.

Nach dem beeindruckenden 2:2-Unentschieden gegen Frankreich in der letzten Runde trifft unsere zweite Mannschaft, „Usbekistan-2“, diesmal auf einen weiteren Weltklasse-Gegner: England. Unsere dritte Herrenmannschaft („Usbekistan-3“) spielt gegen das spielstarke Team aus der Schweiz.

Auch bei den Damen stehen unseren Teams äußerst verantwortungsvolle und schwierige Prüfungen bevor: Nach dem 3,5:0,5-Sieg gegen Slowenien in der 7. Runde trifft unsere erste Damenmannschaft (Usbekistan-1) auf den starken europäischen Vertreter Niederlande, während Usbekistan-2 gegen Kuba und Usbekistan-3 gegen Jamaika antritt. Zudem kommt es an den benachbarten Tischen zu Top-Duellen wie Indien gegen Aserbaidschan, USA gegen Serbien sowie Frankreich gegen Iran.

Wird es unseren Jungs um Nodirbek Abdusattorov gelingen, die eiserne Verteidigung Deutschlands zu knacken, können unsere Youngster England stoppen und wie werden unsere Damen die Hürde Niederlande meistern?

„Die deutsche Hürde, die englische Prüfung und das Duell gegen die Niederlande“: Die 5 Kernpunkte der 8. Runde

In Samarkand Die wichtigsten Fakten und Details zu den offiziellen Paarungen der 8. Runde:

Das Top-Duell am ersten Brett: Die usbekische Herren-Nationalmannschaft spielt mit den schwarzen Steinen gegen das in der Tabelle stark platzierte Deutschland;

Die englische Prüfung für Usbekistan-2: Unsere zweite Garde, die weiterhin für Sensationen sorgt, tritt gegen eine der stärksten Schachschulen der Welt, England, an;

Punktemöglichkeiten für Usbekistan-3: Unsere dritte Herrenmannschaft misst sich mit der Schweiz;

Der kompromisslose Kampf der Damen gegen die Niederlande: Unsere Damen um Afruza Hamdamova und Gulruhbegim Tohirjonova stellen das starke Team aus den Niederlanden auf die Probe;

Duell der internationalen Großmächte: Im Rahmen der Runde finden kontinentale Derbys wie Indien gegen Aserbaidschan und USA gegen Serbien statt.

Samarkand-2026: Offizielle Paarungen und Zeitplan der 8. Runde (Pairings Round 8)

Analyse der offiziellen Gegner aller unserer Herren- und Damenteams:

Kategorie und Bretter Mit Weiß (Team White) Mit Schwarz (Team Black) Hauptbedeutung der Partie Herren: Tisch 1 Deutschland (Germany) Usbekistan (Uzbekistan) Spitzenkampf um die Tabellenführung und den Titel Herren: Tisch 2 England (England) Usbekistan-2 (Uzbekistan 2) Super-Duell unserer Jugend gegen englische Großmeister Herren: Tisch 3 Usbekistan-3 (Uzbekistan 3) Schweiz (Switzerland) Möglichkeit zur Maximierung der Mannschaftspunkte Herren: Weitere Top-Duelle Indien, USA, China, Frankreich Aserbaidschan, Serbien, Polen, Iran Zentrale Kämpfe um die Olympiamedaillen Damen: Tisch 1 Niederlande (Netherlands) Usbekistan (Uzbekistan) Wichtiger Schritt in Richtung Top-10-Elite Damen: Tisch 2 Kuba (Cuba) Usbekistan-2 (Uzbekistan 2) Kampf gegen erfahrene Vertreter aus Lateinamerika Damen: Tisch 3 Jamaika (Jamaica) Usbekistan-3 (Uzbekistan 3) Gute Gelegenheit für unsere vielversprechenden Nachwuchstalente Damen: Weitere Top-Duelle Kasachstan, Georgien, Bulgarien Indien, China, Mongolei Aufeinandertreffen der globalen Favoriten im Damenschach

Schachexpertise und taktische Analyse: Warum entscheidet die 8. Runde über die Medaillen?

Fazit internationaler Großmeister und Experten:

Der pragmatische Stil Deutschlands: Die deutschen Schachspieler zeichnen sich durch tiefe Eröffnungsvorbereitung und fehlerfreies Endspiel aus; gegen sie mit Schwarz zu agieren, erfordert von Abdusattorov, Sindarov und Yakubboyev höchste Kaltblütigkeit;

Die sensationelle Moral von „Usbekistan-2“: Nach dem 2:2-Remis gegen Frankreich ist unsere zweite Mannschaft mental auf einem hohen Niveau; das Match gegen England wird ihren Platz in der Weltelite erneut bestätigen;

Das Offensivpotenzial unseres Damenteams: Der 3,5-Punkte-Sieg gegen Slowenien gibt unseren Damen großes Selbstvertrauen für das Spiel gegen die Niederlande;

Die Phase nach dem Turnier-Äquator: Die 8. und 9. Runde gelten als die härteste Prüfung der Olympiade; jeder in dieser Phase gewonnene halbe Punkt kann am Ende über den Goldmedaillengewinner entscheiden.

Die Partien in Samarkand bieten nicht nur für unser Land, sondern für alle Schachfans weltweit unvergessliche, intensive und historische Kämpfe.

Wie lautet Ihr Tipp für das Ergebnis zwischen Usbekistan und Deutschland? Glauben Sie, dass unsere Damen die Hürde Niederlande nehmen und in die Medaillenzone einziehen können? Hinterlassen Sie Ihre Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie diesen wichtigen Analyseartikel mit allen Schachbegeisterten!