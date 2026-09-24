In Singapur erhalten Leser Geld für das Lesen von Büchern

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In Singapur erhalten Leser Geld für das Lesen von Büchern

In Singapur wurde ein neues Programm gestartet, um die Bevölkerung zum regelmäßigen Lesen zu ermutigen. Die Initiative namens ReadSG wurde am 6. September 2026 vom National Library Board (NLB) Singapurs ins Leben gerufen. Im Rahmen des Programms können Bürger virtuelle Münzen sammeln, indem sie täglich mindestens 15 Minuten lesen. Dies berichtete The Times.

Teilnehmer des ReadSG-Challenge-Programms erfassen ihre Lesezeit auf der Regierungsplattform CrowdTask SG. Für jede 15-minütige Lesezeit werden 20 virtuelle Münzen vergeben. Wer 1000 Münzen gesammelt hat, kann diese gegen 1 Singapur-Dollar eintauschen.

Die Organisatoren betonen, dass das Hauptziel der Initiative darin besteht, die Menschen von kurzen, schnellen digitalen Inhalten abzulenken und eine Gewohnheit für regelmäßiges und konzentriertes Lesen zu schaffen. Laut Melissa Tam, Leiterin des NLB, wurde die 15-minütige tägliche Lesezeit als einfaches Einstiegsziel gewählt, um eine Gewohnheit zu etablieren.

ReadSG ist eine auf fünf Jahre angelegte nationale Bewegung, die das frühere Programm „National Reading Movement“ ersetzt. Die Organisatoren zielen darauf ab, bei der Bevölkerung die Fähigkeit zu tieferem und regelmäßigem Lesen zu fördern, während kurze Videos und schnelle Inhalte in sozialen Medien immer beliebter werden.

Laut einer vom NLB im Jahr 2024 durchgeführten Studie lasen 28 Prozent der Erwachsenen in Singapur wöchentlich ein Buch. Das aktualisierte ReadSG-Programm zielt darauf ab, das Lesen zu einer täglichen Gewohnheit zu machen.

ReadSGNLBCrowdTask SGSingapurNational Library Board
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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