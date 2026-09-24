Cristiano Ronaldo nach dem Wegstoßen eines Fans, der ein Foto machen wollte, in der Kritik

In den sozialen Medien Cristiano Ronaldoist ein Video mit einem seiner Fans aufgetaucht, das für viel Diskussion gesorgt hat. Das Video zeigt, wie ein Fan auf Ronaldo zukommt, um ein Foto zu machen, woraufhin der Fußballer ihn wegstößt.

In der Aufnahme nähert sich der Fan dem Spieler und versucht, ein gemeinsames Foto zu machen. Danach ist zu sehen, wie Ronaldo ihn zur Seite schiebt.

Die Situation im Video löst in den sozialen Netzwerken unterschiedliche Reaktionen aus.

In den Kommentaren unter dem Video haben einige Nutzer Ronaldos Verhalten scharf kritisiert. Andere betonen, dass der vollständige Kontext der Situation im Video unbekannt ist.

Bisher gibt es keine weiteren Informationen darüber, wann und wo sich der Vorfall ereignet hat oder warum der Fußballer den Fan weggeschoben hat.