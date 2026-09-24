Alle Gefängnisse in Texas werden mit Klimaanlagen ausgestattet

Ein Bundesrichter im US-Bundesstaat Texas hat angeordnet, dass alle Gefängnisse mit Klimaanlagen ausgestattet werden müssen, um die Häftlinge vor extremer Hitze zu schützen. Dem Beschluss zufolge müssen die Arbeiten bis zum 31. Dezember 2029 abgeschlossen sein. Dies berichtete The Texas Tribune.

Der US-Bezirksrichter Robert Pitman stellte in einer am 22. September veröffentlichten 150-seitigen Entscheidung fest, dass die Bedingungen in Gefängnissen ohne Klimaanlage gegen den achten Zusatzartikel der Verfassung verstoßen. Er wies das Texas Department of Criminal Justice (TDCJ) an, unverzüglich einen Plan für die Installation von Klimaanlagen in allen Einrichtungen zu erstellen.

Stand 1. September war nur etwas mehr als ein Drittel der 104 Einrichtungen des TDCJ vollständig klimatisiert. Es gibt 53.676 klimatisierte Plätze, während fast 90.000 Häftlinge unter Bedingungen ohne Klimaanlage untergebracht sind.

Der Richter wies in seinem Beschluss darauf hin, dass es glaubwürdige Beweise dafür gibt, dass zwischen 2023 und 2025 mindestens neun Häftlinge an den Folgen extremer Hitze gestorben sind. Pitman merkte zudem an, dass diese Zahl möglicherweise noch zu niedrig angesetzt sei.

Das TDCJ erklärte, dass es mit der Entscheidung nicht einverstanden sei und Berufung einlegen werde. Das Ministerium teilte mit, dass derzeit klimatisierte Räume, Wasser, kalte Duschen, Ventilatoren und spezielle Kühlhandtücher eingesetzt würden. Zudem sei geplant, die Anzahl der klimatisierten Plätze bis Ende 2026 auf 60.000 und bis 2028 auf 90.000 zu erhöhen.