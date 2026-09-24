Schauspieler, der während seiner Haft zum „schönsten Mann der Welt“ gekürt wurde

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Schauspieler, der während seiner Haft zum „schönsten Mann der Welt“ gekürt wurde

Ein Schauspieler, Model und Sänger aus Myanmar Paing Takhon Während er 2021 im Gefängnis saß, wurde er von TC Candler zum schönsten Mann der Welt gekürt. Er belegte den ersten Platz im Ranking „100 Most Handsome Faces of 2021“. Die Organisation fügte seinem Foto den Aufruf „Free this man“ („Befreit diesen Mann“) hinzu. Dies berichtete The Day.

Paing Takhon wurde am 17. September 1996 in der Stadt Kawthaung in Myanmar geboren. Er ist das vierte von sechs Kindern. Mit 18 Jahren zog er nach Rangun und begann seine Karriere als Model. Später widmete er sich auch der Schauspielerei und dem Gesang.

Im Jahr 2017 wurde Paing Takhon durch seine Hauptrolle im Film „Midnight Traveller“ auch als Schauspieler bekannt. In diesen Jahren entwickelte sich seine Modelkarriere weiter und er gewann, neben Myanmar, insbesondere in Thailand viele Fans.

Im Jahr 2020 belegte er den 10. Platz im Ranking „100 Most Handsome Faces“ von TC Candler. Anfang 2021 rasierte er sich den Kopf und lebte 10 Tage lang als Mönch in einem buddhistischen Kloster. Bilder aus dieser Zeit verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken.

Das Jahr 2021 brachte jedoch eine drastische Wende in seinem Leben. Nachdem das Militär am 1. Februar in Myanmar die Macht übernommen hatte, begannen im Land Massenproteste. Paing Takhon stellte sich ebenfalls gegen den Militärputsch, nahm an den Demonstrationen teil und äußerte seine Meinung in den sozialen Medien.

Drei Fotos eines tätowierten Mannes in verschiedenen Posen nebeneinander.

Am 8. April 2021 wurde er vom Militär aus dem Haus seiner Mutter in Rangun verhaftet. Später wurden auch seine Profile in den sozialen Netzwerken gelöscht.

Am 27. Dezember verurteilte ein Gericht Paing Takhon gemäß Artikel 505(a) des myanmarischen Strafgesetzbuches zu drei Jahren Haft mit Zwangsarbeit. Er wurde im Insein-Gefängnis festgehalten.

Kurze Zeit später veröffentlichte TC Candler sein Ranking für 2021. Darin belegte Paing Takhon unter mehr als 130.000 Kandidaten den ersten Platz der Liste „100 Most Handsome Faces“. Auf diese Weise erhielt er diese Anerkennung genau während seiner Zeit im Gefängnis.

Paing Takhon verbrachte fast 11 Monate im Gefängnis und wurde am 2. März 2022 im Rahmen einer staatlichen Amnestie freigelassen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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