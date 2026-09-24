Starker Anstieg von Atemwegsinfektionen, Grippe und COVID-19 in Russland

Die Ausbreitung von Atemwegsinfektionen in Russland nimmt zu. In der 38. Kalenderwoche des Jahres 2026 wurden 734.000 Fälle von akuten Atemwegsinfektionen (ARI), Grippe und COVID-19 registriert. Das sind 33,8 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Dies teilte der russische Föderale Dienst für die Aufsicht über den Schutz der Verbraucherrechte und das menschliche Wohlergehen, Rospotrebnadzor, mit.

Nach Angaben der Behörde nimmt die Intensität der Ausbreitung von Atemwegsinfektionen im Land zu.

Innerhalb einer Woche wurden 734.000 Fälle verzeichnet.

Laut Rospotrebnadzor wird der Höhepunkt der Grippewelle in der laufenden Saison kurz vor den Neujahrsfeiertagen erwartet. Die Situation bei Atemwegsinfektionen bleibt unter der Beobachtung von Experten.