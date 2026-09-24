Mann nach KI-„Selfies“ mit Erdoğan festgenommen: Die Wahrheit hinter den Bildern enthüllt

In Ankara wurde ein Mann festgenommen, weil er mithilfe von künstlicher Intelligenz gefälschte Fotos erstellt hatte. Er nutzte KI, um sich so darzustellen, als stünde er neben dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und Justizminister Yılmaz Tunç.

Wie die Zeitung Cumhuriyet berichtet, veröffentlichte der Mann die KI-generierten Bilder in seinem WhatsApp-Status und verbreitete sie in sozialen Netzwerken.

Auf den Bildern erweckte er den Anschein, als hätte er sich mit hochrangigen Regierungsvertretern des Landes getroffen.

Die Fotos sind jedoch nicht echt, sondern wurden mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt.

Der Mann wird verdächtigt, falsche Informationen verbreitet und sich als jemand ausgegeben zu haben, der Verbindungen zu einflussreichen Persönlichkeiten pflegt. Die Staatsanwaltschaft Ankara hat Ermittlungen in diesem Fall eingeleitet.