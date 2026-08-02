Ein vor 150 Jahren in Australien ausgeliehenes Buch ist in die Bibliothek zurückgekehrt

·45·Welt
Ein vor 150 Jahren in Australien ausgeliehenes Buch ist in die Bibliothek zurückgekehrt

Ein vor fast 150 Jahren zum Lesen ausgeliehenes Buch wurde unerwartet an die Bibliothek zurückgegeben. Dieses ungewöhnliche Ereignis stieß nicht nur bei den Bibliotheksmitarbeitern, sondern auch bei den Einheimischen auf großes Interesse. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Associated Press .

Es wird berichtet, dass im Jahr 1858 veröffentlichte mit dem Titel „Die Altertümer von Athen“ von einem Mann bei Renovierungsarbeiten in seinem Haus gefunden wurde. In Anbetracht der historischen Bedeutung des Buches hat er es dem australischen Bibliothek in der Küstenstadt Kiama übergeben.

Die Bibliotheksleiterin Michelle Hudsonbetonte, dass es in der Geschichte der Einrichtung noch nie vorgekommen sei, dass ein Buch nach so langer Zeit zurückgegeben wurde.

„Uns wurde noch nie zuvor ein so altes Buch zurückgegeben“, sagte sie.

Ihren Angaben zufolge hätte sich die Verspätungsgebühr für das Buch auf etwa 28.000 australische Dollar belaufen. Diese Summe wurde auf Grundlage des alten Tarifs auf der Innenseite des Buchdeckels berechnet — 3 Pence pro Woche .

Experten konnten nicht ermitteln, wer das Buch ausgeliehen hatte. Denn die Ausleihjournale aus den 1870er Jahren sind nicht erhalten geblieben. Die Bibliotheksmitarbeiter vermuten, dass die Publikation 1872, kurz nach Beginn der Bibliotheksaktivitäten, mitgenommen und nie zurückgebracht wurde.

Nach den Regeln jener Zeit wurden keine Bücher an betrunkene Personen ausgegeben. Zudem richtete sich die Anzahl der Bücher, die eine Familie ausleihen durfte, nach der Zahl der lesekundigen Mitglieder in der Familie. Pro zwei lesekundige Personen war ein Buch erlaubt.

Die Seiten des jahrzehntelang gelagerten Buches wurden durch Feuchtigkeit beschädigt. Daher wird es Lesern nicht mehr zum Lesen ausgeliehen.

„Wir wollen keine weiteren 150 Jahre auf seine Rückgabe warten“, scherzte die Bibliotheksleiterin.

Es wird berichtet, dass dieses seltene Buch künftig Teil der lokalen historischen Sammlung wird und als Kulturerbe erhalten bleibt.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

El-Niño-Gefahr: Haie erobern neue LebensräumeEl-Niño-Gefahr: Haie erobern neue LebensräumeHeute, 13:09Große Explosion in Moskau: Was passierte beim Geburtstag des Generals?Große Explosion in Moskau: Was passierte beim Geburtstag des Generals?Heute, 12:31Tragischer Tod einer marokkanischen Fußballspielerin: Migrationskrise hält anTragischer Tod einer marokkanischen Fußballspielerin: Migrationskrise hält anHeute, 12:08Schießerei im US-Bundesstaat Idaho: Tote und VerletzteSchießerei im US-Bundesstaat Idaho: Tote und VerletzteHeute, 11:58Mit blauer Farbe angemalter Igel nach einwöchigem Kampf gestorbenMit blauer Farbe angemalter Igel nach einwöchigem Kampf gestorbenHeute, 10:21Schwere Explosion in Moskauer Restaurant: Tote und VerletzteSchwere Explosion in Moskauer Restaurant: Tote und VerletzteHeute, 10:21
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus