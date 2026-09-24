Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe erreichen ein neues Level bei Speicher und Geschwindigkeit

·4·Technologie
Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe erreichen ein neues Level bei Speicher und Geschwindigkeit

Die ersten Speicherkonfigurationen und technischen Daten der kommenden Samsung Galaxy S27 Flaggschiff-Serie wurden im Internet enthüllt. Laut Informationen eines Insiders namens Tarun Vats, der sich auf eine als yeux1122 bekannte Quelle beruft, wird die neue Smartphone-Serie nicht nur bei der Kapazität, sondern auch bei der Speichergeschwindigkeit deutliche Veränderungen erfahren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese durchgesickerten Informationen haben in der Technologiewelt großes Interesse geweckt, da Samsung jedes Jahr besonderes Augenmerk auf die Leistungssteigerung seiner Flaggschiffe legt. Es wird erwartet, dass die neue Gerätegeneration den Wettbewerb auf dem Mobilfunkmarkt weiter verschärfen wird.

Speichertypen und Kapazitäten nach Modell

Den Daten zufolge wird das Basismodell Galaxy S27 mit 12 GB RAM sowie 256 oder 512 GB internem Speicher angeboten. Auch das Galaxy S27+ wird voraussichtlich mit 12 GB RAM und 256 oder 512 GB Flash-Speicher auf den Markt kommen.

Das Galaxy S27 Pro, das die Reihe ergänzen soll, wird mit 12 GB RAM ausgestattet sein, wobei die maximale interne Speicherkapazität bis zu 1 TB erreichen kann. Zuvor hatte bereits ein anderer Insider, WalleGalaxy, ähnliche Informationen verbreitet.

Galaxy S27 Ultra — der fortschrittlichste Vertreter der Serie

Das leistungsstärkste Mitglied der Familie, das Galaxy S27 Ultra, bietet die breiteste Auswahl an Speicheroptionen. Dieses Flaggschiff wird mit 12 GB RAM und 256 oder 512 GB Speicher sowie in einer Top-Konfiguration mit 16 GB RAM und 1 TB Kapazität erhältlich sein.

Experten betonen, dass die Ausstattung der Ultra-Version mit 16 GB RAM ein wichtiger Schritt für anspruchsvolle Nutzer und Mobile-Gaming-Enthusiasten ist.

Neue Generation LPDDR6 und UFS 5.1 Speicher

Laut Ixbt.com werden die Modelle Galaxy S27 Pro und Galaxy S27 Ultra neben der Speicherkapazität auch auf grundlegend neue Technologien umsteigen. Diese Smartphones werden mit LPDDR6-Arbeitsspeicher und UFS 5.1-Flash-Speicher ausgestattet, was eine schnellere Leistung ermöglicht.

Es ist erwähnenswert, dass der Insider unter dem Pseudonym yeux1122 in der Vergangenheit bereits präzise Details wie die Spezifikationen des iPhone Air, Informationen zum Samsung Galaxy Z TriFold sowie die RAM-Kapazität der iPhone 16-Serie korrekt vorhergesagt hat, weshalb seine aktuellen Berichte als sehr zuverlässig eingestuft werden.

SamsungGalaxy S27SmartphoneTechnologieLPDDR6
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Xiaomi 18 Fold erhält als weltweit erstes Gerät LPDDR6-Speicher der nächsten GenerationXiaomi 18 Fold erhält als weltweit erstes Gerät LPDDR6-Speicher der nächsten Generation29 August 10:52Samsung rüstet Galaxy S27 Flaggschiff-Displays nach dreijähriger Pause grundlegend aufSamsung rüstet Galaxy S27 Flaggschiff-Displays nach dreijähriger Pause grundlegend auf13 September 14:28Xiaomi stellt das weltweit erste Xiaomi 18 Fold Smartphone mit Xring O3 Chip und LPDDR6 Speicher vorXiaomi stellt das weltweit erste Xiaomi 18 Fold Smartphone mit Xring O3 Chip und LPDDR6 Speicher vor7 September 18:26Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthülltLadeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt5 September 14:50Ladeleistungen der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe bekannt gegebenLadeleistungen der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe bekannt gegeben2 September 10:20Erste Renderings und Spezifikationen des Samsung Galaxy S27 Flaggschiffs enthülltErste Renderings und Spezifikationen des Samsung Galaxy S27 Flaggschiffs enthüllt26 August 20:57
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest