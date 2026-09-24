Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe erreichen ein neues Level bei Speicher und Geschwindigkeit

Die ersten Speicherkonfigurationen und technischen Daten der kommenden Samsung Galaxy S27 Flaggschiff-Serie wurden im Internet enthüllt. Laut Informationen eines Insiders namens Tarun Vats, der sich auf eine als yeux1122 bekannte Quelle beruft, wird die neue Smartphone-Serie nicht nur bei der Kapazität, sondern auch bei der Speichergeschwindigkeit deutliche Veränderungen erfahren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese durchgesickerten Informationen haben in der Technologiewelt großes Interesse geweckt, da Samsung jedes Jahr besonderes Augenmerk auf die Leistungssteigerung seiner Flaggschiffe legt. Es wird erwartet, dass die neue Gerätegeneration den Wettbewerb auf dem Mobilfunkmarkt weiter verschärfen wird.

Speichertypen und Kapazitäten nach Modell

Den Daten zufolge wird das Basismodell Galaxy S27 mit 12 GB RAM sowie 256 oder 512 GB internem Speicher angeboten. Auch das Galaxy S27+ wird voraussichtlich mit 12 GB RAM und 256 oder 512 GB Flash-Speicher auf den Markt kommen.

Das Galaxy S27 Pro, das die Reihe ergänzen soll, wird mit 12 GB RAM ausgestattet sein, wobei die maximale interne Speicherkapazität bis zu 1 TB erreichen kann. Zuvor hatte bereits ein anderer Insider, WalleGalaxy, ähnliche Informationen verbreitet.

Galaxy S27 Ultra — der fortschrittlichste Vertreter der Serie

Das leistungsstärkste Mitglied der Familie, das Galaxy S27 Ultra, bietet die breiteste Auswahl an Speicheroptionen. Dieses Flaggschiff wird mit 12 GB RAM und 256 oder 512 GB Speicher sowie in einer Top-Konfiguration mit 16 GB RAM und 1 TB Kapazität erhältlich sein.

Experten betonen, dass die Ausstattung der Ultra-Version mit 16 GB RAM ein wichtiger Schritt für anspruchsvolle Nutzer und Mobile-Gaming-Enthusiasten ist.

Neue Generation LPDDR6 und UFS 5.1 Speicher

Laut Ixbt.com werden die Modelle Galaxy S27 Pro und Galaxy S27 Ultra neben der Speicherkapazität auch auf grundlegend neue Technologien umsteigen. Diese Smartphones werden mit LPDDR6-Arbeitsspeicher und UFS 5.1-Flash-Speicher ausgestattet, was eine schnellere Leistung ermöglicht.

Es ist erwähnenswert, dass der Insider unter dem Pseudonym yeux1122 in der Vergangenheit bereits präzise Details wie die Spezifikationen des iPhone Air, Informationen zum Samsung Galaxy Z TriFold sowie die RAM-Kapazität der iPhone 16-Serie korrekt vorhergesagt hat, weshalb seine aktuellen Berichte als sehr zuverlässig eingestuft werden.