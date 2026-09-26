Gefährliche Sicherheitslücke in OnePlus- und Oppo-Smartphones entdeckt

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Gefährliche Sicherheitslücke in OnePlus- und Oppo-Smartphones entdeckt

Der Cybersicherheitsforscher Rasmus Moorats hat zwei schwerwiegende Schwachstellen in der Systemsoftware von OnePlus- und Oppo-Smartphones entdeckt, die es einfachen APK-Apps ermöglichen, vollständige Root-Rechte zu erlangen. Laut ixbt.com liegt die Hauptgefahr darin, dass Schadsoftware das Android-Sicherheitssystem umgehen konnte, ohne für ihre Aktivitäten spezielle Berechtigungen zu benötigen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Den Forschungsergebnissen zufolge war der erste Fehler im Systemdienst AtlasService verborgen, der Teil von OxygenOS ist. Dieser Dienst ermöglichte es einer installierten Anwendung, Befehle im Namen von UID 0 auszuführen, d. h. als Benutzer mit vollen Root-Rechten. Dennoch waren die Möglichkeiten des Angreifers in der Anfangsphase durch SELinux-Sicherheitsmechanismen eingeschränkt.

Die zweite Schwachstelle wurde jedoch im Dienst OplusLogCore identifiziert, der dabei half, genau diese Einschränkungen zu umgehen. Dem Experten gelang es, mithilfe dieses Dienstes einen Befehl mit dem vollen Satz an Linux-Funktionen auszuführen. Die Kombination der beiden Fehler schuf eine perfekte Kette zur Privilegienerweiterung, die einen vollständigen Ausbruch aus dem Standard-Sicherheitsmodell der Android-Plattform ermöglicht.

Praktische Tests und Geräteabdeckung

Um den Angriffsmechanismus in der Praxis zu testen, erstellte Rasmus Moorats eine einfache APK-Datei, die keine zusätzlichen Berechtigungen erfordert. Die ersten Entwicklungen und der Testprozess wurden auf einem OnePlus 12 Smartphone durchgeführt. Danach installierte der Forscher dieselbe APK-Datei ohne Änderungen auf einem OnePlus 15 Gerät.

Der Exploit wurde beim ersten Versuch erfolgreich ausgeführt. Dies zeigte deutlich, dass diese Schwachstellen nicht nur in einem Modell, sondern über mehrere Gerätegenerationen und verschiedene Softwareversionen hinweg vorhanden sind.

Reaktion des Herstellers und Sicherheitsmaßnahmen

Der Forscher informierte OnePlus im April dieses Jahres offiziell über die festgestellten Probleme. Im Mai bestätigte der Hersteller die Sicherheitslücken und erklärte, dass sie viele OnePlus- und Oppo-Smartphones mit unterschiedlichen Softwareversionen betreffen. Dennoch wurde keine vollständige Liste der potenziell anfälligen Modelle und Firmware-Versionen im Repository bereitgestellt.

Derzeit sind beide Schwachstellen auf dem OnePlus 15 Smartphone vollständig behoben. Das im August begonnene Update auf OxygenOS 16.0.10.500(EX01) hat das Sicherheitsproblem gelöst. Es bleibt jedoch unklar, ob alle anderen gefährdeten OnePlus- und Oppo-Geräte ebenfalls entsprechende Korrekturen erhalten haben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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