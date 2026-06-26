Ein kleines Flugzeug ist in einen der höchsten Wolkenkratzer Pekings gestürzt. Infolge des Vorfalls wurden Trümmer des Gebäudes in den Straßen verstreut. Dies berichten ausländische Medien.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 18:00 Uhr Ortszeit. Ein einmotoriges, zweisitziges in China hergestelltes B-12PP Leichtflugzeug prallte gegen Pekings höchstes — 109-stöckiges CITIC Tower (China Zun) Gebäude.

In den sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigen mehrere zerbrochene Fenster im Gebäude, das Heck des Flugzeugs am Boden sowie verstreute Trümmer. Zudem wurden alle Personen aufgrund von dichtem Rauch, der aus dem Gebäude aufstieg, sofort evakuiert.

Nach vorläufigen Informationen startete das Flugzeug etwa 30 Minuten vor dem Vorfall vom Flughafen Shifosiund sollte zu demselben Flughafen zurückkehren. Aus ungeklärten Gründen wich es jedoch von der vorgegebenen Route ab. Das Flugverfolgungssystem verlor das Signal des Flugzeugs in der Nähe des östlichen fünften Ringstraßen-Abschnitts von Peking.

Nach dem Vorfall wurden mehrere Straßen, die zum Wolkenkratzer führen, vorübergehend gesperrt. Zeugen berichten, dass die Polizei und Rettungsdienste das Gebiet schnell unter Kontrolle brachten. Zudem wird berichtet, dass die Strafverfolgungsbehörden Personen vor Ort das Fotografieren und Filmen untersagten und einige in sozialen Netzwerken veröffentlichten Videos kurz darauf gelöscht wurden.

Derzeit läuft eine offizielle Untersuchung, um festzustellen, warum das Flugzeug von der vorgegebenen Route abwich und was die Ursache für den Unfall war.