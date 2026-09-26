Tickets für Lionel Messis Abschiedsspiel mit der argentinischen Nationalmannschaft innerhalb von 90 Minuten ausverkauft

Lionel Messis Die Tickets für das Abschiedsspiel von Lionel Messi in der argentinischen Nationalmannschaft waren in weniger als zwei Stunden ausverkauft. Dies berichteten argentinische Medien.

Argentinien bestreitet am 6. Oktober ein Freundschaftsspiel gegen die Nationalmannschaft von Benin im Estadio Monumental in Buenos Aires. Es wird erwartet, dass dieses Spiel Messis letzter Einsatz für die argentinische Nationalmannschaft sein wird. Auch der Präsident des argentinischen Fußballverbandes, Claudio Tapia, hat die Begegnung als Abschiedsspiel für Messi angekündigt.

Der Ticketverkauf begann am 24. September. Laut lokalen Medienberichten waren alle verfügbaren Plätze innerhalb von etwa 90 Minuten vergriffen. Kurz nach Verkaufsstart kam es auf der Ticketplattform zu einer hohen Serverlast.

Das Estadio Monumental bietet Platz für fast 85.000 Zuschauer. Verschiedenen Quellen zufolge lag die Anzahl der in den Verkauf gebrachten Tickets jedoch bei etwa 80.000.

Der 39-jährige Messi debütierte 2005 für die argentinische Nationalmannschaft. Bisher hat er in 207 Länderspielen 125 Tore erzielt. Das Spiel gegen Benin am 6. Oktober wird voraussichtlich sein 208. Einsatz für das Nationalteam sein.

Messi hatte im August bekannt gegeben, dass er seine internationale Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft beenden werde. Daraufhin berief ihn der argentinische Fußballverband für ein Abschiedsspiel in den Kader.