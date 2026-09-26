Tickets für Lionel Messis Abschiedsspiel mit der argentinischen Nationalmannschaft innerhalb von 90 Minuten ausverkauft

·5·Sport
Tickets für Lionel Messis Abschiedsspiel mit der argentinischen Nationalmannschaft innerhalb von 90 Minuten ausverkauft

Lionel Messis Die Tickets für das Abschiedsspiel von Lionel Messi in der argentinischen Nationalmannschaft waren in weniger als zwei Stunden ausverkauft. Dies berichteten argentinische Medien.

Argentinien bestreitet am 6. Oktober ein Freundschaftsspiel gegen die Nationalmannschaft von Benin im Estadio Monumental in Buenos Aires. Es wird erwartet, dass dieses Spiel Messis letzter Einsatz für die argentinische Nationalmannschaft sein wird. Auch der Präsident des argentinischen Fußballverbandes, Claudio Tapia, hat die Begegnung als Abschiedsspiel für Messi angekündigt.

Der Ticketverkauf begann am 24. September. Laut lokalen Medienberichten waren alle verfügbaren Plätze innerhalb von etwa 90 Minuten vergriffen. Kurz nach Verkaufsstart kam es auf der Ticketplattform zu einer hohen Serverlast.

Das Estadio Monumental bietet Platz für fast 85.000 Zuschauer. Verschiedenen Quellen zufolge lag die Anzahl der in den Verkauf gebrachten Tickets jedoch bei etwa 80.000.

Der 39-jährige Messi debütierte 2005 für die argentinische Nationalmannschaft. Bisher hat er in 207 Länderspielen 125 Tore erzielt. Das Spiel gegen Benin am 6. Oktober wird voraussichtlich sein 208. Einsatz für das Nationalteam sein.

Messi hatte im August bekannt gegeben, dass er seine internationale Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft beenden werde. Daraufhin berief ihn der argentinische Fußballverband für ein Abschiedsspiel in den Kader.

Lionel MessiArgentinischer FußballverbandEstadio MonumentalArgentinische MedienFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

FIFA bestraft Argentinien wegen Tumulten im Finale hartFIFA bestraft Argentinien wegen Tumulten im Finale hart21 August 21:19Schmerzhafte Niederlage bei WM 2026: Scaloni richtet emotionale Botschaft an FansSchmerzhafte Niederlage bei WM 2026: Scaloni richtet emotionale Botschaft an Fans28 Juli 13:54Messi trägt zum letzten Mal das Argentinien-Trikot: Sonderanfertigung für Abschiedsspiel gewähltMessi trägt zum letzten Mal das Argentinien-Trikot: Sonderanfertigung für Abschiedsspiel gewählt22 September 15:33Emiliano Martínez spricht über das Abschiedsspiel von Lionel MessiEmiliano Martínez spricht über das Abschiedsspiel von Lionel Messi23 September 10:55Eine Ära geht zu Ende: Messi gibt Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft bekanntEine Ära geht zu Ende: Messi gibt Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft bekannt31 August 21:51„Super-Duell“ bei den Asienspielen: Usbekistan U-23 trifft im Halbfinale auf Japan„Super-Duell“ bei den Asienspielen: Usbekistan U-23 trifft im Halbfinale auf JapanHeute 19:24
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt