Einer der größten Finanzskandale im englischen Fußball der letzten Jahre hat eine entscheidende Phase erreicht. Berichten zufolge hat ein Gremium aus drei unabhängigen Schiedsrichtern Manchester City für schuldig befunden, 114 Mal gegen die Finanzregeln der Premier League verstoßen zu haben. Das unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführte Gerichtsverfahren könnte schwerwiegende Auswirkungen auf das wirtschaftliche und institutionelle Gleichgewicht des englischen Fußballs haben. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie Corriere.it berichtet, hat die britische Kultur- und Sportministerin Lisa Nandy betont, wie wichtig es sei, diesen Fall schnell zum Abschluss zu bringen. Ihrer Meinung nach ist eine rasche Klärung der Situation erforderlich, um das Vertrauen in den Fußball wiederherzustellen. Die Ministerin wies darauf hin, dass die Premier League zwar das Recht zur Selbstverwaltung habe, die aufgestellten Regeln jedoch für alle gleichermaßen verbindlich seien und respektiert werden müssten.

Der Verein hat nun 14 Tage Zeit, Berufung gegen diese Entscheidung einzulegen. Sollten die Vorwürfe aufrechterhalten bleiben, wird erwartet, dass dies nicht nur die Zukunft von Manchester City beeinflusst, sondern auch den Weg für mögliche Entschädigungsforderungen anderer Vereine und Spieler ebnet. Dies könnte zu drastischen Veränderungen im Wettbewerbsumfeld der englischen Meisterschaft führen.

Reaktion des Gründers von Football Leaks

Im Zentrum dieses Enthüllungsprozesses steht der bekannte Hacker Rui Pinto. Die Daten des portugiesischen Experten, der 2015 das Projekt Football Leaks zur Veröffentlichung geheimer Dokumente aus der Welt des internationalen Fußballs gründete, wurden in Zusammenarbeit mit Journalisten des Spiegels analysiert. Genau diese Informationen spielten eine Schlüsselrolle bei der Aufdeckung der mutmaßlichen finanziellen Unregelmäßigkeiten von Manchester City.

Pinto, der 2019 in Ungarn verhaftet wurde und eine vierjährige Bewährungsstrafe wegen Cyberkriminalität und versuchter Erpressung erhielt, arbeitete später mit mehreren Ermittlungsbehörden in Europa zusammen und wurde unter besonderen Schutz gestellt. Er bezeichnete die wegweisende Entscheidung zu Manchester City als einen Wendepunkt in der Geschichte des englischen Fußballs.

Laut Rui Pinto hat der Verein die Regeln nicht nur durch strukturelle Manipulationen und Finanztricks umgangen, sondern sie zu einer reinen Formalität degradiert. Der Hacker betonte, dass diese Situation allen Bemühungen zur Wahrung der Integrität des Wettbewerbs entgegenstehe und eine ernsthafte Strafe verdiene.

Vor dem Hintergrund der vergangenen und aktuellen Prozesse erinnerte Rui Pinto an die berühmten Worte, die Pep Guardiola auf seiner ersten Pressekonferenz als Trainer von Manchester City sagte. In einer offenen Erklärung sagte er: "Schnallt euch an". Diese Warnung erhält heute, vor dem Hintergrund der turbulentesten Ereignisse im englischen Fußball, eine noch symbolischere Bedeutung.