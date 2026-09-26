Kalte Dose Limonade steigert die Leistung des iPhone 18 Pro um 25 Prozent

In einer Zeit, in der moderne Smartphones immer leistungsfähiger werden, stößt ihre Effizienz bei Dauerbelastung oft auf Überhitzungsprobleme. Laut Ixbt.com hat ein ungewöhnliches Experiment des Entwicklers und Enthusiasten Matt Birchler gezeigt, dass zusätzliche externe Kühlung die Möglichkeiten von Flaggschiff-Geräten erheblich erweitern kann. Anstatt spezielle Kühler zu verwenden, gelang es ihm, die Dauerleistung des iPhone 18 Pro mit einer einfachen Dose kaltem Mineralwasser um 25 Prozent zu steigern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Während des Experiments testete der Experte die Fähigkeiten des Apple A20 Pro Prozessors. Als Hauptaufgabe wurde ein komplexer und langwieriger Transkriptionsprozess gewählt. Die ersten Tests wurden ohne zusätzliche Kühlmaßnahmen durchgeführt. Das Ergebnis: Während das iPhone 18 Pro beim ersten Durchlauf 447,9 Wörter pro Sekunde verarbeitete, sanken die Werte nach wiederholten aufeinanderfolgenden Prozessen drastisch.

Throttling und Überhitzungsprobleme

Es stellte sich heraus, dass sich die Arbeitsgeschwindigkeit zwischen dem siebten und dem zwanzigsten Versuch bei etwa 320 Wörtern pro Sekunde stabilisierte. Der Hauptgrund dafür ist die Überhitzung des Prozessors bei hoher Belastung und die Aktivierung des Throttling-Mechanismus. Das Gerät ist gezwungen, die Frequenzen automatisch zu senken, um die Temperaturen der internen Komponenten in sicheren Grenzen zu halten und eine Überhitzung zu vermeiden.

Um dieses Problem zu vermeiden, nahm Matt Birchler eine kalte Dose La Croix Mineralwasser direkt aus dem Kühlschrank und legte sie auf die Rückseite des iPhone 18 Pro. Danach startete er die Serie der ersten 20 Tests neu. Interessanterweise war das Ergebnis im ersten Zyklus etwas niedriger als im ungekühlten Zustand — 429,5 Wörter pro Sekunde.

Stabilität der Leistung

Bei den folgenden Durchläufen konnte das gekühlte Gerät seine hohe Leistung jedoch deutlich länger halten. Über die gesamte Testreihe hinweg lag der Durchschnittswert bei 400,4 Wörtern pro Sekunde. Im Vergleich zu den früheren Ergebnissen des überhitzten Geräts entspricht dies einer Steigerung von etwa 25 Prozent.

Dieses Experiment bestätigte, dass der Apple A20 Pro Prozessor bei langwierigen, rechenintensiven Aufgaben deutlich schneller und stabiler arbeiten kann, wenn er vor unnötiger Hitze geschützt wird. Obwohl eine solche Methode im Alltag unpraktisch ist, hat sie deutlich gezeigt, dass das wahre Potenzial mobiler Prozessoren durch thermische Einschränkungen begrenzt wird.