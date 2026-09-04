In der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe, Zentralasien wurde ein beispielloses städtebauliches Großprojekt gestartet, das das architektonische Gesicht der Region verändern wird. Am 3. September legten der tadschikische Präsident Emomali Rahmon und der Bürgermeister von Duschanbe, Rustam Emomali, offiziell den Grundstein für einen prächtigen multifunktionalen Architekturkomplex im Stadtbezirk Schohmansur. Das Herzstück dieses Megaprojekts ist der 77-stöckige „Duschanbe-Turm“, der mit einer Höhe von 340 Metern das höchste Bauwerk der gesamten Region werden soll.

340-Meter-Rekord und 5 Wolkenkratzer: Was umfasst der Komplex?

Das Projekt in Zentralasiensoll zu einem der größten modernen Architektur- und Unterhaltungszentren werden:

„Duschanbe-Turm“ – ein neuer Gipfel: Der 77-stöckige Hauptturm mit einer Höhe von 340 Metern wird nicht nur das höchste Gebäude Tadschikistans, sondern ganz Zentralasienssein;

52 Großobjekte: Der komplexe Architekturkomplex umfasst insgesamt 52 Gebäude für verschiedene Zwecke, darunter 5 Wolkenkratzer und das größte Einkaufs- und Unterhaltungszentrum der Region;

Multidisziplinäres Ökosystem: Auf dem Gelände entstehen ein internationales Premium-Hotel, Geschäftsbüros, Cafés und Restaurants, ein moderner Konzertsaal mit 1.000 Plätzen, Kinos, Spielplätze, Sportanlagen sowie ein künstlicher See und grüne Parks zur Erholung.

Eine 29 Hektar große „Stadt in der Stadt“: Über 6.000 Wohnungen und 4.300 neue Arbeitsplätze

Das Ausmaß des Baus soll der lokalen Infrastruktur und Wirtschaft einen starken Impuls geben:

Riesige Wohnfläche: Die Gesamtfläche des Komplexes umfasst 29 Hektar, auf denen 270.000 Quadratmeter moderne Wohn- und Geschäftsbereiche entstehen;

Wohnraum und soziale Einrichtungen: Im Rahmen des Projekts werden 42 Hochhäuser mit 6.160 Wohnungen, eine moderne Schule für 1.200 Schüler und ein Kindergarten für 500 Kinder errichtet;

Neue Arbeitsplätze: Nach der vollständigen Inbetriebnahme dieses Handels-, Geschäfts- und Dienstleistungskomplexes werden mehr als 4.300 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Einbindung usbekischer Unternehmen: Ein 5-jähriges internationales Konsortium

Das Megaprojekt wird in enger Zusammenarbeit mit ausländischen Ingenieur- und Baufirmen umgesetzt:

Generalunternehmer und Zeitplan: Die Bauarbeiten werden von der Firma „Tas International Group“ über 5 Jahre hinweg schrittweise durchgeführt. Mehr als 2.000 lokale Fachkräfte und Arbeiter werden am Bauprozess beteiligt sein;

Internationale Erfahrung und Beteiligung aus Usbekistan: Laut „Cool Design Studio“, das das Konzept des Projekts entwickelte, werden neben tadschikischen Firmen auch spezialisierte Fachunternehmen aus Usbekistan, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten direkt am Bau beteiligt sein.

Im wachsenden Wettbewerb der zentralasiatischen Städte um moderne Architektur- und Finanzzentren bewirbt sich der „Duschanbe-Turm“ als neues Wahrzeichen der Region.

Glauben Sie, dass die Zunahme solcher über 300 Meter hohen Wolkenkratzer und riesigen Stadtzentren in den zentralasiatischen Hauptstädten den Zufluss ausländischer Investitionen in die Region beschleunigen wird? Was denken Sie über die Beteiligung usbekischer Unternehmen an solchen Megaprojekten im Nachbarland? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!