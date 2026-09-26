„Bodybuilder“-Hähne in Vietnam ziehen Aufmerksamkeit auf sich

In den sozialen Medien verbreitete sich ein Video, das Hähne mit extrem dicken Beinen und einem kräftigen Körperbau zeigt und die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich zog.

Die Vögel im Video gehören zur Rasse Ga Dong Tao, deren Hauptmerkmal ihre ungewöhnlich großen und dicken Beine sind. Diese Rasse stammt aus der Region Dong Tao in der Provinz Hung Yen im Norden Vietnams. Dong Tao ist ein großes vietnamesisches Dorf, in dem seit der Antike Hahnenkämpfe betrieben werden.

Die Beine der Ga Dong Tao-Hähne unterscheiden sich nicht nur in ihrem Aussehen, sondern auch in ihrer Knochen- und Muskelstruktur von vielen anderen Hühnerrassen. Studien haben gezeigt, dass die Knochen im Unterschenkelbereich und das damit verbundene Muskel-Sehnen-System deutlich massiver ausgeprägt sind.

Diese Rasse wird in Vietnam nicht nur wegen ihres ungewöhnlichen Aussehens, sondern auch wegen ihres Fleisches geschätzt. Ga Dong Tao-Hühner sind mit lokalen Traditionen und speziellen Gerichten verbunden und werden teilweise zu hohen Preisen verkauft.

Das Gewicht der Ga Dong Tao-Hähne ist in der Regel deutlich höher als das gewöhnlicher Haushühner. Aus diesem Grund stoßen Bilder und Videos, die ihren massiven Körperbau und ihre riesigen Beine zeigen, im Internet häufig auf großes Interesse.