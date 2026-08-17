Ein 288 Meter Hoher Riesiger Aufzug Wurde In China Gebaut

Im abgelegenen Dorf Nichjuhe in Chinas Provinz Yunnan wurde ein riesiger, 288 Meter hoher Aufzug in Betrieb genommen. Die Anlage erleichtert nicht nur Touristen den Zugang, sondern auch den Schulweg der Kinder, die am Fuß des Berges leben.

Der neue „Fuyao Ladder“ Aufzug wurde neben dem 268 Meter hohen „Qingyun Ladder“ errichtet, der 2022 gebaut wurde. Früher mussten die Kinder des Dorfes steile und schwierige Bergpfade zu Fuß hinaufsteigen, um zur Schule zu gelangen. In manchen Fällen dauerte der Weg fast drei Stunden.

Das Dorf liegt am Grund einer Schlucht, die Guanzhai Primary School hingegen auf dem Berggipfel in etwa 1.650 Metern Höhe. Schüler im Alter von 6 bis 15 Jahren mussten alle zehn Tage einmal den Berg hinauf- und hinabsteigen.

Nun fahren die Kinder zunächst eine kurze Strecke mit dem Bus und gelangen so zum Aufzug. Der als „Schulbus im Himmel“ bezeichnete Aufzug bringt sie innerhalb weniger Minuten zu einer Plattform auf dem Berggipfel. Anschließend erreichen sie die Schule über eine etwa fünfminütige Seilbahnfahrt.

Der neue Aufzug ist 288 Meter hoch und verfügt über transparente Glaswände mit einem 360-Grad-Blick. Er bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde. Beide Aufzüge zusammen können 1.200 Personen pro Stunde befördern.

Das Projekt hat auch die Zahl der Touristen in der Region erhöht. Die tägliche Besucherkapazität des Gebiets wurde von 4.000 auf 15.000 Menschen gesteigert.

China ist außerdem für Bailong, den höchsten Außenaufzug der Welt, bekannt. Er führt an einer Felswand 326 Meter in die Höhe und bewältigt diese Strecke in etwa eineinhalb Minuten.

Die größte Bedeutung der neuen Anlage in Nichjuhe liegt jedoch nicht in ihrer Höhe. Entscheidend ist, dass sie den Kindern des abgelegenen Dorfes ermöglicht, die Schule sicherer und schneller zu erreichen, ohne stundenlang auf Klippenwegen laufen zu müssen.