55.000 Dollar für jedes neugeborene Kind

Die Regierung von Singapur hat ein neues Maßnahmenpaket angekündigt, um Familien zur Familiengründung zu ermutigen, da die Geburtenrate im Land stetig sinkt. Im Rahmen des neuen Programms wird für jedes Kind bis zum 17. Lebensjahr eine finanzielle Unterstützung von fast 70.000 Singapur-Dollar, also etwa 55.000 US-Dollar, bereitgestellt. Dies berichtete die „Financial Times“.

Dem neuen Paket zufolge werden 10.000 Singapur-Dollar bei der Geburt des Kindes ausgezahlt. Ein weiterer Betrag in gleicher Höhe ist für die spätere Ausbildung vorgesehen. Der Rest wird schrittweise in verschiedenen Phasen während des Heranwachsens des Kindes ausgezahlt.

Mit diesem Ansatz will die Regierung den Familien nicht nur in der ersten Zeit nach der Geburt, sondern auch während der Erziehung und bis zum Erwachsenenalter langfristige wirtschaftliche Unterstützung bieten.

Darüber hinaus werden die Zahlungen während der Elternzeit für Familien mit mehreren Kindern ausgeweitet. Es ist geplant, dass ein größerer Teil der Kosten, die bisher von den Arbeitgebern getragen wurden, vom Staat übernommen wird. Zudem ist vorgesehen, die Möglichkeiten für Familien mit Kindern zu erweitern, ihr erstes Eigenheim durch bevorzugte Programme zu erwerben.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Geburtenrate in Singapur im letzten Jahr auf ein Rekordtief gesunken ist. Die Anzahl der Kinder pro Frau lag bei 0,87. Im Jahr 2024 lag dieser Wert noch bei 0,97.

Demografen betonen, dass die Geburtenrate bei etwa 2,1 liegen müsste, um die Bevölkerung auf natürlichem Wege stabil zu halten, ohne Berücksichtigung der Migration. Gleichzeitig wird die Alterung der Bevölkerung zu einem der schwerwiegendsten demografischen Probleme Singapurs.

Nach UN-Kriterien gilt ein Land als „Super-Greisengesellschaft“, wenn mehr als 21 Prozent der Bevölkerung 65 Jahre oder älter sind. Es wird erwartet, dass Singapur diese Stufe in diesem Jahr erreicht.

Gleichzeitig erklärte Premierminister Lawrence Wong, dass es trotz der von der Regierung ergriffenen Maßnahmen unwahrscheinlich sei, dass die Geburtenrate das Niveau erreicht, das für eine natürliche Stabilisierung der Bevölkerung erforderlich ist.

Er betonte, dass die Zahl der singapurischen Bürger schrumpfen werde, die Bevölkerung noch schneller altere und der Anteil der jungen Menschen, die die ältere Generation unterstützen müssten, abnehme, wenn sich das Land beim Bevölkerungswachstum nur auf Geburten verlasse.

Daher beabsichtigt die Regierung von Singapur, ihre Einwanderungspolitik fortzusetzen, um das Bevölkerungswachstum zu sichern. Es wird jedoch betont, dass Neuankömmlinge in einem kontrollierten und stabilen Tempo aufgenommen werden sollen und die Singapurer weiterhin den Kern der Bevölkerung bilden werden.