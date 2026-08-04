Ein in Vietnam beliebter Billardtisch ohne Löcher sorgt in sozialen Netzwerken für Aufsehen

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Ein in Vietnam beliebter Billardtisch ohne Löcher sorgt in sozialen Netzwerken für Aufsehen

Videos eines Billardtischs ohne Löcher haben in den sozialen Netzwerken großes Interesse geweckt. Bei diesem Spiel handelt es sich um Karambolage, genauer gesagt um Dreibandenbillard.

Dabei gibt es keine Löcher, in denen die Kugeln wie beim gewöhnlichen Billard versenkt werden. Gespielt wird mit drei Kugeln in Weiß, Gelb und Rot. Die Aufgabe des Spielers besteht darin, mit seiner Kugel die beiden anderen Kugeln zu treffen.

Damit der Stoß zählt, muss die Kugel die Bande mindestens dreimal berühren, bevor sie die gegnerischen Kugeln erreicht oder dazwischen. Deshalb erfordert Karambolage präzise Berechnungen, die richtige Wahl des Winkels und eine kontrollierte Stoßstärke.

Diese Sportart ist in Vietnam besonders beliebt. Nach der Verbreitung der Videos in den sozialen Netzwerken interessieren sich viele Menschen für die Regeln des Lochbillards.

Vietnam
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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