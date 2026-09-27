Lamine Yamal erzielt schnelles Tor gegen England im Wembley-Stadion

Die spanische Nationalmannschaft dominierte England von den ersten Minuten an im Wembley-Stadion. Laut Goal.com verlief der Start für die Spanier sehr glücklich, als Lamine Yamal einen Fehler der Gegner nutzte, um den Spielstand zu eröffnen. Die Gastgeber gerieten aufgrund grober Abwehrfehler in eine schwierige Lage. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Bereits in der zweiten Spielminute hielt Innenverteidiger Marc Guéhi den Ball zu lange in der Nähe seines eigenen Strafraums. Lamine Yamal, der in dieser Situation aufmerksam war, nahm ihm den Ball ab, stürmte auf das Tor zu und schoss den Ball mit einem präzisen Schuss an den Innenpfosten ins Netz. Dieses frühe Tor beeinflusste den Spielverlauf maßgeblich.

Historische Statistik und Abwehrfehler

Laut Statistiken von OptaJoe ist dieses Tor von Lamine Yamal das drittschnellste Gegentor, das die englische Nationalmannschaft in einem Heimspiel im Wembley-Stadion kassiert hat. Die Negativrekorde halten weiterhin Ungarn aus dem Jahr 1953 und Schottland aus dem Jahr 1957, die jeweils in der ersten Minute trafen.

Dennoch hätte die spanische Nationalmannschaft in den ersten dreißig Minuten den Vorsprung deutlich ausbauen können. Stürmer Ferran Torres vergab jedoch mehrere gute Gelegenheiten. Insbesondere wurde sein Treffer nach einem Zuspiel von Fabián Ruiz vom Schiedsrichter wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Torres' ungenutzte Chancen

Kurz darauf kam Ferran Torres nach einem brillanten Pass von Yamal erneut in eine aussichtsreiche Position. Jarell Quansah machte in der Abwehr einen Fehler und hob das Abseits auf. Doch der englische Torhüter James Trafford parierte den Schuss des Stürmers mit dem Fuß und bewahrte sein Team vor einem sicheren Gegentor.

In der 27. Minute spielte Rodri einen hervorragenden Pass aus dem Mittelfeld. Wiederum aufgrund eines Abwehrfehlers kam Ferran Torres frei zum Schuss, verfehlte jedoch das Ziel und schoss den Ball über die Latte. Diese Situationen verhinderten, dass Spanien die Führung weiter ausbauen konnte.

Der Trainerstab der englischen Nationalmannschaft muss die Lücken in der Defensive dringend schließen, um eine hohe Niederlage zu vermeiden. Spanien hofft unterdessen, dass sich die vergebenen Chancen von Torres am Ende nicht rächen. Der weitere Verlauf der Partie stößt bei Fans und Experten auf großes Interesse.