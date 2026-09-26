Kylian Mbappes Verletzung ist nicht schwerwiegend und er wird im El Clasico spielen

Die Fans und der Trainerstab von Real Madrid können aufatmen: Die Knieverletzung, die sich der Star des Teams, Kylian Mbappe, während der Länderspielpause zugezogen hat, ist deutlich weniger schwerwiegend als erwartet. Wie Goal.com berichtet, wird der französische Stürmer voraussichtlich für den ersten El Clasico der Saison gegen den FC Barcelona einsatzbereit sein, was die Sorgen bei den Königlichen beendet. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Zur Erinnerung: Der 25-jährige Spieler musste das Spielfeld während des Nations-League-Spiels der französischen Nationalmannschaft vorzeitig verlassen. Nach der Partie in Kocaeli war die größte Sorge ein möglicher schwerer Bänderriss. Eingehende medizinische Untersuchungen nach seiner Rückkehr nach Madrid bestätigten jedoch, dass das schlimmste Szenario abgewendet wurde.

Medizinischer Bericht und Genesungszeit

Laut einer offiziellen Mitteilung von Real Madrid wurde beim Spieler eine Zerrung der hinteren Kapsel des linken Knies diagnostiziert. Diese Art von Verletzung erfordert normalerweise eine Genesungszeit von 10 bis 12 Tagen. Die Ärzte planen, den Stürmer, der in dieser Saison bereits 8 Tore in 8 Spielen erzielt hat, behutsam wieder ins Training zu integrieren.

Aufgrund des Zeitpunkts der Verletzung ist es nahezu sicher, dass Kylian Mbappe das La-Liga-Spiel gegen Villarreal und das Champions-League-Auswärtsspiel gegen die Roma verpassen wird. Dennoch ist man zuversichtlich, dass er vor dem Spitzenspiel Ende Oktober vollständig genesen sein wird.

Wichtige Neuigkeiten vor dem El Clasico

Das erste Aufeinandertreffen der Saison zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid ist für den 25. Oktober im Spotify Camp Nou Stadion angesetzt. Da bis zum Spiel noch fast ein Monat Zeit bleibt und der Genesungsprozess des Stürmers positiv verläuft, muss der Trainerstab seine taktischen Pläne nicht ändern.

Im Lager der französischen Nationalmannschaft sah die Situation zunächst sehr besorgniserregend aus. Zinedine Zidane, der das Team kürzlich übernommen hat, war zutiefst besorgt, als sein Anführer kurz nach dem Siegtreffer humpelnd vom Platz ging. Daraufhin erlaubte der französische Fußballverband dem Spieler, zur Behandlung nach Spanien zurückzukehren, anstatt an den Spielen gegen Belgien und Italien teilzunehmen.

Kylian Mbappe hatte bereits in der letzten Saison in einigen Spielen mit Knieproblemen zu kämpfen. Aus diesem Grund geht das medizinische Personal von Real Madrid äußerst vorsichtig mit der Gesundheit des Spielers um und plant, ihn ohne Eile wieder in das Mannschaftstraining einzubinden. Dies gilt als die optimale Entscheidung für den Verein vor dem Madrider Derby und anderen wichtigen Spielen.