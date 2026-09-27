Erste Renderings des Huawei Mate 90 RS Ultimate Design Smartphones veröffentlicht

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Erste Renderings des Huawei Mate 90 RS Ultimate Design Smartphones veröffentlicht

Die ersten Bilder des kommenden Flaggschiffs von Huawei, dem Mate 90 RS Ultimate Design, wurden der Öffentlichkeit vorgestellt. Laut Ixbt.com basieren diese neuen Renderings auf Fotos eines geheimen Smartphones, das in den Händen von Richard Yu, dem Leiter des Consumer-Geschäftsbereichs des Unternehmens, gesichtet wurde, und vermitteln erste Eindrücke vom Äußeren des Geräts. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es ist bekannt, dass Leaks vor der Einführung von Flaggschiff-Smartphones großes Interesse bei Technikbegeisterten wecken. Insbesondere die RS Ultimate Design-Serie von Huawei, die die teuersten und fortschrittlichsten Technologien verkörpert, zeichnete sich schon immer durch ihr einzigartiges Design aus. Die durchgesickerten Bilder des neuen Modells zeigen, dass Ingenieure und Designer diesmal erhebliche Änderungen vorgenommen haben.

Radikale Designänderungen und ein zweifarbiges Gehäuse

Laut dem Bericht ist das markanteste Merkmal des kommenden Huawei Mate 90 RS Ultimate Design die zweifarbige Rückseite. Während frühere Generationen der Mate RS Ultimate Design-Geräte hauptsächlich mit einfarbigen Gehäusen auf den Markt kamen, ist bei diesem Flaggschiff ein anderer Ansatz erkennbar.

Der obere Teil des neuen Smartphone-Gehäuses ist in einem hochgesättigten und leuchtenden Rot gehalten, während der untere Teil in einem deutlich helleren Ton ausgeführt ist. Diese Farbkombination verleiht dem Gerät ein attraktiveres und moderneres Aussehen und hebt es deutlich von anderen Premium-Konkurrenten auf dem Markt ab.

Kameramodul und erwartete technische Neuerungen

Neben anderen optischen Änderungen ist die Form des Kameramoduls erwähnenswert. Laut der Quelle behält der Kamerablock des Geräts seine achteckige Form bei. Gleichzeitig enthält er vier diagonal angeordnete Streifen, die an das Design des 2025er Modells erinnern.

Experten und Analysten prognostizieren, dass das Huawei Mate 90 RS Ultimate Modell im Vergleich zum Vorgänger weitere wichtige technische Änderungen mit sich bringen wird. Insbesondere wird die Rückkehr der geschätzten Keramik-Rückseite erwartet. Es wird zudem davon ausgegangen, dass die Leistung der Hardware-Plattform des Geräts erheblich gesteigert wurde, was eine hohe Geschwindigkeit bei modernen mobilen Anwendungen und Aufgaben gewährleistet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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