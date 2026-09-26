Honor Magic 9 Pro Max Flaggschiff mit 10.000 Nits Helligkeitsdisplay

·0·Technologie
Honor Magic 9 Pro Max Flaggschiff mit 10.000 Nits Helligkeitsdisplay

Honor hat offiziell das Präsentationsdatum und die wichtigsten technischen Daten seines kommenden Flaggschiff-Smartphones, des Honor Magic 9 Pro Max, bekannt gegeben. Laut ixbt.com stößt das Gerät, das am 28. September dieses Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt wird, aufgrund seines extrem robusten Bildschirms und seiner rekordverdächtigen Helligkeit auf großes Interesse auf dem Mobilfunkmarkt. Dies berichtet Nachrichten von Ixbt.com.

Vor der Präsentation enthüllte Unternehmensvertreter Wang Fei spezifische Details zur neuen Black Diamond-Bildschirmtechnologie. Demnach ist das Display mit einer speziellen innovativen Beschichtung aus 5600 Schichten Siliziumnitrid ausgestattet. Dank dieser Lösung wurde der Reflexionskoeffizient der Bildschirmoberfläche auf 1,5 Prozent gesenkt, was das klare Lesen von Texten und Bildern selbst bei starkem Sonnenlicht ermöglicht.

Rekordverdächtige Haltbarkeit und Display-Funktionen

Der Hersteller betont, dass das Smartphone-Display im Vergleich zu Vorgängermodellen 25-mal sturzresistenter und 15-mal kratzfester ist. Obwohl nicht offengelegt wurde, auf Basis welcher Standards diese Vergleiche durchgeführt wurden, bewerten Experten die präsentierten Werte als sehr hoch. Es wird zudem vermutet, dass die angekündigte Spitzenhelligkeit von 10.000 Nits nur unter bestimmten Bedingungen und auf einem begrenzten Teil des Panels erreicht wird.

Parallel dazu wurden die vollständigen technischen Daten dieses Flaggschiffs vom bekannten Insider Digital Chat Station ins Internet geleakt. Demnach wird das Honor Magic 9 Pro Max mit einem großen, flachen 6,8-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 2868 x 1320 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz ausgestattet sein.

Interne Architektur und Kamerafähigkeiten des Flaggschiffs

Die Hardware des Geräts basiert auf dem neuesten Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Prozessor. Für die Autonomie sorgt ein riesiger 8800 mAh Akku, der kabelgebundenes Schnellladen mit 100 W sowie kabelloses Laden mit 80 W unterstützt.

Für Fotografie-Enthusiasten bietet das Smartphone ernsthafte Möglichkeiten. Das Hauptkameramodul ist mit einem 200-Megapixel-Hauptsensor im 1/1,28-Zoll-Format und einer f/1,57-Blende ausgestattet. Zudem gibt es eine weitere 200-Megapixel-Periskopkamera im 1/1,4-Zoll-Format sowie ein 50-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv mit f/2,0-Blende. Die Frontkamera basiert auf einem 55-Megapixel-Quad-Sensor.

Zu den erweiterten Funktionen gehören zudem ein duales Lautsprechersystem sowie der höchste IP69K-Standard für Wasser- und Staubschutz.

HonorSmartphoneTechnologiePremiereSnapdragon
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mivi stellt sein erstes Mivi One 5G Smartphone vorMivi stellt sein erstes Mivi One 5G Smartphone vor24 September 19:52Honor Magic 9 Flaggschiff-Starttermin und technische Daten enthülltHonor Magic 9 Flaggschiff-Starttermin und technische Daten enthüllt13 September 00:58Honor Magic 9 Pro Flaggschiff erscheint mit zwei 200 MP KamerasHonor Magic 9 Pro Flaggschiff erscheint mit zwei 200 MP Kameras31 August 19:27Honor-Flaggschiff mit neuem Snapdragon-Chip vor Markteinführung getestetHonor-Flaggschiff mit neuem Snapdragon-Chip vor Markteinführung getestet15 September 15:27Kameramöglichkeiten des Honor Magic 9 Pro Max vorgestelltKameramöglichkeiten des Honor Magic 9 Pro Max vorgestelltHeute 13:52Xiaomi 18 Pro vorgestellt: Leistungsstarkes Flaggschiff und fortschrittliche FunktionenXiaomi 18 Pro vorgestellt: Leistungsstarkes Flaggschiff und fortschrittliche Funktionen24 September 03:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest