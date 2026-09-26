Honor Magic 9 Pro Max Flaggschiff mit 10.000 Nits Helligkeitsdisplay

Honor hat offiziell das Präsentationsdatum und die wichtigsten technischen Daten seines kommenden Flaggschiff-Smartphones, des Honor Magic 9 Pro Max, bekannt gegeben. Laut ixbt.com stößt das Gerät, das am 28. September dieses Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt wird, aufgrund seines extrem robusten Bildschirms und seiner rekordverdächtigen Helligkeit auf großes Interesse auf dem Mobilfunkmarkt. Dies berichtet Nachrichten von Ixbt.com.

Vor der Präsentation enthüllte Unternehmensvertreter Wang Fei spezifische Details zur neuen Black Diamond-Bildschirmtechnologie. Demnach ist das Display mit einer speziellen innovativen Beschichtung aus 5600 Schichten Siliziumnitrid ausgestattet. Dank dieser Lösung wurde der Reflexionskoeffizient der Bildschirmoberfläche auf 1,5 Prozent gesenkt, was das klare Lesen von Texten und Bildern selbst bei starkem Sonnenlicht ermöglicht.

Rekordverdächtige Haltbarkeit und Display-Funktionen

Der Hersteller betont, dass das Smartphone -Display im Vergleich zu Vorgängermodellen 25-mal sturzresistenter und 15-mal kratzfester ist. Obwohl nicht offengelegt wurde, auf Basis welcher Standards diese Vergleiche durchgeführt wurden, bewerten Experten die präsentierten Werte als sehr hoch. Es wird zudem vermutet, dass die angekündigte Spitzenhelligkeit von 10.000 Nits nur unter bestimmten Bedingungen und auf einem begrenzten Teil des Panels erreicht wird.

Parallel dazu wurden die vollständigen technischen Daten dieses Flaggschiffs vom bekannten Insider Digital Chat Station ins Internet geleakt. Demnach wird das Honor Magic 9 Pro Max mit einem großen, flachen 6,8-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 2868 x 1320 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz ausgestattet sein.

Interne Architektur und Kamerafähigkeiten des Flaggschiffs

Die Hardware des Geräts basiert auf dem neuesten Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Prozessor. Für die Autonomie sorgt ein riesiger 8800 mAh Akku, der kabelgebundenes Schnellladen mit 100 W sowie kabelloses Laden mit 80 W unterstützt.

Für Fotografie-Enthusiasten bietet das Smartphone ernsthafte Möglichkeiten. Das Hauptkameramodul ist mit einem 200-Megapixel-Hauptsensor im 1/1,28-Zoll-Format und einer f/1,57-Blende ausgestattet. Zudem gibt es eine weitere 200-Megapixel-Periskopkamera im 1/1,4-Zoll-Format sowie ein 50-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv mit f/2,0-Blende. Die Frontkamera basiert auf einem 55-Megapixel-Quad-Sensor.

Zu den erweiterten Funktionen gehören zudem ein duales Lautsprechersystem sowie der höchste IP69K-Standard für Wasser- und Staubschutz.