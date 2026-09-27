21-jähriger Sportler nach 30 Operationen verstorben

Der 21-jährige Taekwondo-Sportler Mehdi Nosrati Bildashi ist verstorben, nachdem er während der regierungsfeindlichen Proteste im Iran verletzt worden war. Berichten zufolge musste er sich aufgrund seiner Verletzungen in den letzten acht Monaten fast 30 Operationen unterziehen.

Mehdi wurde am 8. Januar bei einem Protest in der Stadt Pakdasht, südöstlich von Teheran, durch Schüsse der Sicherheitskräfte verletzt. Seine Bauchspeicheldrüse und sein Darm wurden schwer beschädigt, und er wurde zunächst in einem Krankenhaus in Pakdasht behandelt.

Später wurde der Sportler in ein Krankenhaus in Teheran verlegt. Dort wurden innerhalb von acht Monaten etwa 30 Operationen durchgeführt. Aufgrund seiner Verletzungen hatte Mehdi Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme und verlor über 30 Kilogramm an Gewicht.

Laut Informationen von 'Need To Know' verstarb Mehdi am 12. September an den Folgen seiner Verletzungen und einer Lungeninfektion. Diese Informationen basieren auf Berichten von Medien, die der iranischen Opposition nahestehen. Die langwierige Behandlung soll auch seine Familie in schwere finanzielle Not gebracht haben.

Die Proteste, bei denen Mehdi verletzt wurde, begannen Ende Dezember 2025 vor dem Hintergrund der Unzufriedenheit über die Wirtschaftskrise im Iran. Später weiteten sich die Proteste landesweit aus und entwickelten sich zu regierungsfeindlichen Kundgebungen. Menschenrechtsorganisationen haben den Einsatz von Schusswaffen gegen Demonstranten dokumentiert.

Die Zahl der Opfer während der Proteste ist nach wie vor umstritten. Aufgrund schwerer Einschränkungen bei der Kommunikation und dem Internetzugang ist es schwierig, das Ausmaß der Ereignisse unabhängig zu überprüfen. Menschenrechtsorganisationen berichteten von Tausenden Toten und Zehntausenden Verhaftungen, während einige Quellen noch höhere Zahlen nannten. Human Rights Watch stellte im September 2026 fest, dass eine Reihe von Todesurteilen im Zusammenhang mit den Protesten vollstreckt wurden.

Mehdi Nosrati Bildashi war einer der Sportler, von denen berichtet wurde, dass sie während der Proteste getötet wurden oder schwere Verletzungen erlitten haben.

Unter ihnen ist auch der 17-jährige Fußballspieler Rebin Moradi. Der Spieler, der in der Jugendmannschaft von 'Saipa' aktiv war, soll am 8. Januar bei Schüssen in Teheran ums Leben gekommen sein. Sein Vater berichtete später, dass Gerichtsmediziner ihm mitgeteilt hätten, sein Sohn sei aus nächster Nähe in den Rücken geschossen worden.

Zudem wurde berichtet, dass der 47-jährige ehemalige Fußballspieler Mujtabo Tarshiz während der Proteste in Qaemshahr zusammen mit seiner Frau getötet wurde. Während seiner Karriere spielte er für Vereine wie 'Traktor Tabriz', 'Nassaji Mazandaran', 'Fajr Sepasi Shiraz' und 'Mes Kerman'.

Die iranischen Behörden haben keine klaren Erklärungen zum Tod dieser Sportler abgegeben.