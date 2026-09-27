Unerwarteter Angriff: Krake klammert sich an das Gesicht eines Fischers

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Unerwarteter Angriff: Krake klammert sich an das Gesicht eines Fischers

Ein Mann, der in der Nähe der mexikanischen Stadt Progreso fischen war, geriet unerwartet in eine seltsame und ziemlich unangenehme Situation. Ein Krake griff den Fischer plötzlich an, klammerte sich an sein Gesicht und hielt seinen Kopf mit seinen Tentakeln fest umklammert.

Der Fischer versuchte, das Tier von seinem Gesicht zu lösen, und begann, es mit den Händen wegzuziehen. Doch der Krake ließ nicht so leicht los. Jede seiner Bewegungen machte die Situation noch komischer und nervenaufreibender.

Das Interessanteste daran ist, dass der Begleiter des Fischers ihm nicht half, sondern den Vorfall mit dem Handy filmte und weiter lachte. Je stärker der Fischer versuchte, sich von dem Kraken zu befreien, desto lauter wurde das Lachen seines Begleiters.

Nach einem Kampf, der einige Sekunden dauerte, gelang es dem Fischer schließlich, den Kraken von seinem Gesicht zu lösen. Dann warf er ihn auf das Deck des Bootes. Auf seinem Gesicht spiegelten sich gleichzeitig Belustigung über die Situation und Nervosität wider.

Ein Mann auf einem Boot hält einen weißen Kraken aus dem Wasser.

Der seltsame Vorfall ereignete sich während eines Angelausflugs in der Nähe der mexikanischen Stadt Progreso. Laut „Need To Know“ verbreitete sich das Video, das diese Momente zeigt, Anfang dieser Woche in den sozialen Medien.

Es liegen keine Informationen darüber vor, dass der Fischer durch den Vorfall ernsthaft verletzt wurde.

Einige Nutzer, die das Video sahen, kritisierten jedoch das Verhalten des Begleiters des Fischers. Einer von ihnen betonte, dass ein Partner in einer solchen Situation in erster Linie helfen sollte. Seiner Meinung nach hätte der Begleiter ihn möglicherweise nicht rechtzeitig retten können, wenn der Fischer das Bewusstsein verloren hätte und ins Meer gefallen wäre.

So wurde ein normaler Angelausflug durch den unerwarteten „Angriff“ eines Kraken zu einem unvergesslichen Ereignis.

MexikoProgresoAngelausflugKrakenangriffVirales Video
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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