Oppo Find X10 Flaggschiff-Verkäufe bleiben hinter den Erwartungen zurück

Vor dem Hintergrund allgemein steigender Smartphone-Preise verzeichneten die neu eingeführten Geräte am ersten Tag auf dem Markt schwächere Ergebnisse. Wie ixbt.com berichtet, liegt das Verkaufsvolumen der neuesten Flaggschiff-Serie von Oppo, dem Oppo Find X10, deutlich hinter den Zahlen der Vorgängergeneration. Dies berichtet Ixbt.com .

Daten zufolge erreichte die neue Smartphone-Serie bereits am ersten Verkaufstag nur 40 Prozent des Ergebnisses der Flaggschiff-Serie des Vorjahres. Experten führen dies auf den jüngsten Preisanstieg bei hochwertigen Mobilgeräten und ein vorsichtigeres Kaufverhalten zurück.

Modellpalette und Preispolitik

Die Serie umfasst drei Hauptmodelle: das Basismodell Oppo Find X10E, das Standardmodell Oppo Find X10 sowie das leistungsstarke Oppo Find X10 Pro Max. Die Startpreise für diese Geräte liegen bei 4999, 5499 bzw. 6799 Yuan.

Trotz der hohen Kosten für die Geräte zeigt sich, dass technisch leistungsfähigere Modifikationen bei den Käufern besonders gefragt sind. Insbesondere bevorzugen Verbraucher Versionen mit mehr RAM.

Verbraucherpräferenzen bei der Speicherkapazität

Statistiken zufolge dominieren Versionen mit 16 GB RAM das gesamte Verkaufsvolumen. Diese Modifikationen machen mehr als 60 Prozent der Gesamtverkäufe der Oppo Find X10-Serie aus.

Schließt man das kleinste Modell, das Oppo Find X10E, aus der Statistik aus, steigt der Anteil der 16 GB RAM-Versionen sogar auf über 80 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass Nutzer zunehmend auf die zukünftige Leistung und Langlebigkeit ihrer Geräte achten.