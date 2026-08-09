Beispiellose Rettung bei −43 °C in der Antarktis

Australische Luftfahrtexperten führten unter den eisigen Bedingungen des antarktischen Winters eine äußerst schwierige Operation durch, um ein Mitglied einer US-Expedition zu retten. Die Rettungsmission fand bei völliger Dunkelheit und Temperaturen bis zu −43 °C statt.

Skytraders zufolge begann die außergewöhnliche Operation am vergangenen Freitag, nachdem von der US-Forschungsstation McMurdo ein dringender Antrag auf medizinische Evakuierung eingegangen war.

Der Flug wurde zunächst wegen der Wetterbedingungen verschoben. Dennoch gelang es der Besatzung später, einen Airbus A319 unter extrem schwierigen Bedingungen zu landen. Die Lufttemperatur lag zu diesem Zeitpunkt bei etwa −43 °C (−45,4 °F).

Der Patient wurde sicher an Bord der unter dem Namen Snowbird 1 bekannten Maschine genommen und von dort nach Christchurch in Neuseeland gebracht. Dort erhielt er die notwendige medizinische Versorgung. Der Zustand des Patienten sei inzwischen gut, und er erhole sich.

Die Operation wurde erstmals im Juli durchgeführt

Kapitänin Louise Robertson, eine der vier an dem Flug beteiligten Pilotinnen und Piloten, sagte der BBC, die Mission sei eine der schwierigsten Operationen in der Geschichte von Skytraders gewesen.

Ihr zufolge war es der erste Flug, der im Juli und bei völliger Dunkelheit durchgeführt wurde .

„Wir haben die Operation am 31. Juli abgeschlossen. Das erste sonnenlichtähnliche Licht sollte erst am 1. August und dann nur in sehr geringem Umfang erscheinen“, sagte Robertson.

Interessanterweise nahm auch ihr seit 18 Jahren mit ihr verheirateter Ehemann Rod Robertson an der Mission teil und landete das Flugzeug persönlich an der US-Forschungsstation auf Ross Island.

„Er saß auf dem linken Sitz, ich auf dem rechten“, sagte Louise Robertson.

Sie betonte, dass dies in ihren sieben Jahren bei Skytraders und insgesamt 25 Jahren als Pilotin ihre erste Teilnahme an einer derart schwierigen Operation gewesen sei.

Die Vorbereitung des Flugzeugs dauerte 24 Stunden

Der Antrag auf Evakuierung ging am Mittwoch bei Skytraders ein. Er wurde vom US-Antarktisprogramm über die Australische Antarktisabteilung gestellt.

Für die Operation musste das Flugzeug speziell ausgerüstet werden. Ein Team aus Ingenieuren und Konstrukteuren installierte im hinteren Teil des Flugzeugs eine spezielle Trage für den Transport des Patienten.

Die Anpassung des Flugzeugs an die erforderlichen Bedingungen dauerte 24 Stunden Danach musste die Besatzung weitere 12 Stunden warten, bis das Wetter für den Flug geeignet war.

„Das Zeitfenster für einen Flug in die Antarktis war sehr eng. An unserem ersten geplanten Tag begann ein Schneesturm und stoppte die Operation“, sagte Robertson.

Der heftige Sturm verhinderte außerdem, dass das Stationspersonal die schneeverdichtete Start- und Landebahn erreichen konnte. Allein das Einebnen und Vorbereiten der Landebahn für das Flugzeug dauerte sechs Stunden .

Schließlich verließ das Flugzeug am Freitagmorgen Hobart.

Start- und Landebahn bei −45 °C vorbereitet

Laut Robertson leisteten die Mitarbeiter am Boden trotz der extrem schwierigen Bedingungen hervorragende Arbeit, indem sie eine 3 Kilometer lange Start- und Landebahn für das Flugzeug vorbereiteten.

Die Lufttemperatur lag zu diesem Zeitpunkt bei etwa −45 °C, außerdem wehte ein starker Wind.

Die Besatzung des Flugzeugs hielt sich lediglich eine Stunde auf dem Flugplatz Phoenix auf. Nachdem sie den Patienten an Bord genommen hatte, startete sie erneut und flog nach Christchurch.

Kapitän Al Wallack, ein weiterer an der Mission beteiligter Pilot, betonte, dass hinter dem Erfolg umfangreiche fachliche Erfahrung und eine gründliche Vorbereitung standen. Seiner Aussage zufolge erfüllte jedes Teammitglied—von der Flugbesatzung, den Meteorologen und Einsatzplanern bis hin zum Bahnpersonal und den medizinischen Fachkräften—seine Aufgabe präzise.

„Jede Mission in der Antarktis erfordert absolute Präzision. Im Winter steigt die Komplexität noch weiter. Die Bedingungen, mit denen wir konfrontiert waren, näherten sich den Grenzen selbst der Möglichkeiten der am stärksten spezialisierten Flugzeuge“, sagte er.

Emma Campbell, Leiterin der Australischen Antarktisabteilung, erklärte ebenfalls, die Operation habe eindrucksvoll die Fachkompetenz und Kooperationsmöglichkeiten der Spezialisten gezeigt, die internationale Programme in der Antarktis unterstützen.

Zur Information: Skytraders führte auch im März 2020 eine ähnliche Operation durch. Damals wurde ebenfalls um Hilfe bei der Evakuierung eines Mitglieds des US-Antarktisprogramms von der McMurdo-Station gebeten. Während jener Mission war die Lufttemperatur jedoch mit −30 °C bo‘lgan.