Professionelle Fotofunktion für Xiaomi 18 Pro Smartphones vorgestellt

Der Produktmanager der Kameraabteilung von Xiaomi gab detaillierte Informationen zu den Funktionen des neuen „Legendary Moment“-Features der Xiaomi 18 Pro Serie bekannt. Laut ixbt.com basiert diese neue Technologie auf einem integrierten Bildverarbeitungsmodell, das mit Millionen von Fotos trainiert wurde und die Möglichkeiten der mobilen Fotografie auf das Niveau professioneller Kameras hebt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die neue Funktion optimiert Bilder automatisch für verschiedene Szenarien und sorgt dafür, dass Tiefe und Bokeh-Effekte den natürlichen optischen Gesetzen so nahe wie möglich kommen. Fortschrittliche Algorithmen, die auf großen Modellen basieren, spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Fortschrittliche Optik und Cloud-Technologien

Einer der Hauptvorteile der vorgestellten Technologie ist, dass die ursprünglichen Bilddaten ohne Qualitätsverlust in die Cloud hochgeladen und dort automatisch weiter verbessert werden können. Dies ermöglicht es auch normalen Nutzern, schnell Fotos auf professionellem Niveau zu erhalten.

Die Geräte der Xiaomi 18 Pro Serie zeichnen sich zudem durch das erste duale 200 MP Bildverarbeitungssystem in Zusammenarbeit mit Leica aus. Beide Smartphones verfügen über ein neues 200 MP Modul mit einem großen 1/1,56-Zoll-Sensor und einer periskopischen Konstruktion.

Funktionen und Telefoto-Potenzial

Das neue Modul des Geräts hat eine äquivalente Brennweite von 75 mm und bietet einen 3,2-fachen optischen Zoom. Zudem ist ein 12,8-facher Zoom ohne Qualitätsverlust möglich, was den Nutzern großen Komfort bietet.

Zu den technologischen Neuerungen gehört auch ein Dual-Objektiv-Fokussiersystem mit schwebenden Linsen. Dieses System ermöglicht Makroaufnahmen aus einer Entfernung von bis zu 12 cm mit dem Teleobjektiv.

Das Unternehmen gibt an, dass diese Funktionspalette die Standards für die Erstellung professioneller Fotos auf Mobilgeräten auf ein völlig neues Niveau hebt. Insbesondere für Porträt- und Makrofotografen werden diese Updates als echter technologischer Durchbruch erwartet.