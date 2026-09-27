Professionelle Fotofunktion für Xiaomi 18 Pro Smartphones vorgestellt

·3·Technologie
Professionelle Fotofunktion für Xiaomi 18 Pro Smartphones vorgestellt

Der Produktmanager der Kameraabteilung von Xiaomi gab detaillierte Informationen zu den Funktionen des neuen „Legendary Moment“-Features der Xiaomi 18 Pro Serie bekannt. Laut ixbt.com basiert diese neue Technologie auf einem integrierten Bildverarbeitungsmodell, das mit Millionen von Fotos trainiert wurde und die Möglichkeiten der mobilen Fotografie auf das Niveau professioneller Kameras hebt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die neue Funktion optimiert Bilder automatisch für verschiedene Szenarien und sorgt dafür, dass Tiefe und Bokeh-Effekte den natürlichen optischen Gesetzen so nahe wie möglich kommen. Fortschrittliche Algorithmen, die auf großen Modellen basieren, spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Fortschrittliche Optik und Cloud-Technologien

Einer der Hauptvorteile der vorgestellten Technologie ist, dass die ursprünglichen Bilddaten ohne Qualitätsverlust in die Cloud hochgeladen und dort automatisch weiter verbessert werden können. Dies ermöglicht es auch normalen Nutzern, schnell Fotos auf professionellem Niveau zu erhalten.

Die Geräte der Xiaomi 18 Pro Serie zeichnen sich zudem durch das erste duale 200 MP Bildverarbeitungssystem in Zusammenarbeit mit Leica aus. Beide Smartphones verfügen über ein neues 200 MP Modul mit einem großen 1/1,56-Zoll-Sensor und einer periskopischen Konstruktion.

Funktionen und Telefoto-Potenzial

Das neue Modul des Geräts hat eine äquivalente Brennweite von 75 mm und bietet einen 3,2-fachen optischen Zoom. Zudem ist ein 12,8-facher Zoom ohne Qualitätsverlust möglich, was den Nutzern großen Komfort bietet.

Zu den technologischen Neuerungen gehört auch ein Dual-Objektiv-Fokussiersystem mit schwebenden Linsen. Dieses System ermöglicht Makroaufnahmen aus einer Entfernung von bis zu 12 cm mit dem Teleobjektiv.

Das Unternehmen gibt an, dass diese Funktionspalette die Standards für die Erstellung professioneller Fotos auf Mobilgeräten auf ein völlig neues Niveau hebt. Insbesondere für Porträt- und Makrofotografen werden diese Updates als echter technologischer Durchbruch erwartet.

XiaomiXiaomi 18 ProLeicaSmartphoneTechnologie
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Xiaomi 18 Pro und Pro Max Flaggschiffe offiziell vorgestelltXiaomi 18 Pro und Pro Max Flaggschiffe offiziell vorgestellt20 September 14:51Xiaomi kündigt neues Smartphone mit legendärem One more thing-Slogan anXiaomi kündigt neues Smartphone mit legendärem One more thing-Slogan an23 September 13:29Xiaomi 18 Pro Global-Versionen erhalten kleinere AkkusXiaomi 18 Pro Global-Versionen erhalten kleinere Akkus25 September 00:55Live-Bilder des Xiaomi 18 Pro Smartphones vor offizieller Präsentation geleaktLive-Bilder des Xiaomi 18 Pro Smartphones vor offizieller Präsentation geleakt20 September 22:27Xiaomi 18 Pro Design und wichtige Änderungen offiziell angekündigtXiaomi 18 Pro Design und wichtige Änderungen offiziell angekündigt15 September 12:54Xiaomi 18 Pro und Pro Max sorgen für riesige Warteschlangen in ChinaXiaomi 18 Pro und Pro Max sorgen für riesige Warteschlangen in China25 September 13:57
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest