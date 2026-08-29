Hund, den sie seit Jahren kannte, greift 20-jährige Frau an

Die 20-jährige Samantha Redding aus Schottland erlitt schwere Verletzungen, nachdem sie unerwartet von einem Hund angegriffen wurde, den sie seit mehreren Jahren kannte. Nun muss sich die junge Frau möglicherweise über Jahre hinweg mehreren Operationen unterziehen. Sie hofft, nach den Behandlungen wieder wie früher auszusehen.

Samantha lebt in Falkirk. Sie kannte den riesigen Hund, eine Mischung aus Spanischem Mastiff und Akita, seit er ein Welpe war. Der Hund gehörte dem Vater ihres Freundes, und Samantha hatte ihn noch nie zuvor aggressiv erlebt.

Im Januar ging Samantha zur Wohnung des Vaters ihres Freundes, um ihn abzuholen. Doch nur zehn Minuten nach ihrer Ankunft stürzte sich der Hund plötzlich auf ihr Gesicht.

Samantha sagte, sie könne sich an den Großteil des Vorfalls nicht erinnern. Ihre Erinnerung besteht daraus, dass der Hund auf sie zukam, bellte und sie dann einen starken Schmerz verspürte.

„Ich bin zum Haus des Vaters meines Freundes gegangen, um ihn abzuholen, aber er war bereits weg, um bei mir zu Hause auf mich zu warten. Ich war etwa 10 Minuten im Haus und wollte gerade gehen. Als ich mich bückte, um meine Tasche zu nehmen, stürzte sich der Hund plötzlich auf mein Gesicht“, sagte Samantha.

„Ich kann mich kaum daran erinnern, was in diesem Moment passiert ist. Ich erinnere mich nur an das Bellen des Hundes und dann an den sehr starken Schmerz. Ich habe Leute schreien hören. Ich weiß nicht einmal mehr, wie der Hund von mir weggezogen wurde“, sagte sie.

Nach dem Vorfall verließ Samantha das Haus, ihr Gesicht mit den Händen bedeckt, und wurde ins Krankenhaus gebracht. Als sie ihre Eltern vom Auto aus anrief, glaubten diese zunächst nicht, dass sie es ernst meinte.

„Ich habe meine Mutter und meinen Vater angerufen. Sie dachten, ich mache Witze. Dann habe ich einen Videoanruf gemacht und sie sagten: ‚Wir treffen uns in der Notaufnahme.‘ Ich habe in diesem Moment nicht viel Schmerz gespürt, vielleicht war es der Schock“, sagte Samantha.

Als ihre Mutter sie im Krankenhaus sah, brach sie in Tränen aus. Da erst begriff Samantha, wie schwer ihre Verletzungen waren.

Die Ärzte sagten ihr, dass vor der rekonstruktiven Chirurgie mindestens drei bis vier Operationen notwendig seien. Zunächst erhielt sie Antibiotika intravenös.

Bei späteren Eingriffen wurde Haut von ihrem Arm entnommen, um den beschädigten Bereich im Gesicht zu reparieren. Um die Stelle am Arm zu schließen, wurde Haut vom Bein entnommen. Um die Durchblutung des Hauttransplantats im Gesicht zu gewährleisten, wurden auch Blutgefäße aus dem Arm entnommen.

Aufgrund der Operation, die fast 10 Stunden dauern sollte, erhielt Samantha einen Luftröhrenschnitt und wurde anschließend auf der Intensivstation überwacht.

Samantha blieb fünf Wochen im Krankenhaus und hat bisher vier Operationen hinter sich. Nach dem nächsten Eingriff könnten mindestens zwei weitere Operationen erforderlich sein. Die Eingriffe werden in Abständen von etwa acht Wochen durchgeführt, um die Durchblutung des transplantierten Bereichs zu schützen.

Infolge des Angriffs hat sie großflächige Narben im Gesicht und am Hals. Auch an Arm und Bein, wo die Haut entnommen wurde, sind Spuren zurückgeblieben. Aufgrund des Luftröhrenschnitts gibt es auch eine Narbe am Hals. Wegen Nervenschäden hat sie zudem Probleme mit Zahnfleisch und Zähnen bekommen.

Bei der nächsten Operation planen die Ärzte, ihre Lippe neu zu formen und überschüssiges Gewebe zu reduzieren.

Der Vorfall hat jedoch nicht nur Samanthas Aussehen, sondern ihr ganzes Leben beeinflusst.

„Diese zehn Minuten haben mein ganzes Leben verändert. Ich habe meine jüngeren Geschwister fünf Wochen lang nicht gesehen, weil ich Angst hatte, sie zu erschrecken. Meine Familie hat mir sehr geholfen, aber ich konnte spüren, dass auch sie Angst hatten“, sagte sie.

Tesco, das Unternehmen, bei dem Samantha arbeitet, hat sie ebenfalls unterstützt. Sie erhielt ein einjähriges Sabbatical und ihr Arbeitsplatz wurde garantiert.

„Ich glaube, das Schwierigste ist, all diese Operationen durchzustehen. Ich gewöhne mich langsam an mein Aussehen und gewinne mein Selbstvertrauen zurück. Dann kommt die nächste Operation und alles ändert sich wieder“, sagte Samantha.

Sie erhält derzeit eine regelmäßige psychologische Therapie wegen der Angstzustände und der posttraumatischen Belastung, die nach dem Angriff aufgetreten sind. Manchmal kommen die Erinnerungen an den Vorfall wieder hoch.

„Wenn ich in den Spiegel schaue, mag ich mich nicht. Im Moment sind alle Wunden vernäht und das Hauttransplantat heilt gut. Aber meine Lippe hat sich noch nicht vollständig erholt“, sagte sie.

Dennoch versucht Samantha, auf den Behandlungsprozess zu vertrauen.

„Manchmal fühlt es sich an, als würde sich nichts ändern. Aber ich kann den Unterschied zwischen Januar und jetzt sehen. Ich möchte wieder wie ich selbst aussehen. Ich hoffe, dass die Ärzte und Spezialisten mir helfen werden, mich wieder wie ich selbst zu fühlen“, sagte sie.

Der Hund, der sie angegriffen hat, wird derzeit unter polizeilicher Aufsicht in einem speziellen Tierheim in Dundee gehalten.

Samantha sammelt Spenden für ihre weitere Behandlung und die Versorgung der Narben, die der Angriff hinterlassen hat.