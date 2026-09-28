WM-Held Vozinha beklagt sich über seinen Ruhm

Der Torhüter der kapverdischen Nationalmannschaft, Vozinha, hat offen über die gravierenden Veränderungen und Schwierigkeiten in seinem Privatleben gesprochen, nachdem er während der Weltmeisterschaft 2026 zu einer Internet-Sensation wurde. Der erfahrene Schlussmann gab zu, dass er aufgrund der übermäßigen Aufmerksamkeit und ständigen Belästigung seinen ruhigen Alltag vermisst und bereit ist, diesen Ruhm sofort gegen ein normales Leben einzutauschen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit The Observer betonte der 40-jährige Fußballer, dass er vor Beginn des Turniers ein ruhiges und friedliches Leben beim portugiesischen Zweitligisten Chaves geführt habe, das Turnier jedoch seine gesamte Existenz verändert habe. Im ersten Gruppenspiel gegen die spanische Nationalmannschaft zeigte der Torhüter sieben wichtige Paraden und trug maßgeblich dazu bei, ein 0:0-Unentschieden für sein Team zu sichern.

Unerwartete Explosion in den sozialen Medien

Dank eines Aufrufs während einer Live-Übertragung des brasilianischen Senders CazeTV stieg die Zahl der Instagram-Follower des Torhüters innerhalb weniger Stunden nach dem Schlusspfiff von 56 auf über eine Million. Als sein Telefon in der Umkleidekabine mit Nachrichten überflutet wurde, scherzte ein Mitarbeiter des Catering-Teams, dass er Milliarden von Followern habe, was Journalisten später in der Mixed Zone bestätigten.

Aufgrund des unerwarteten öffentlichen Aufruhrs und der Aufmerksamkeit musste der Fußballverband seinen ehemaligen Berater um Hilfe bitten, um die Situation zu kontrollieren. Dennoch entschied sich der Torhüter, alle Instagram-Benachrichtigungen zu deaktivieren, um sich voll und ganz auf den Fußball zu konzentrieren.

Werbeangebote und strenge Prinzipien

Laut The Observer strömten nach dem Popularitätsschub des Spielers zahlreiche kommerzielle Angebote und Partnerschaftsanfragen ein. Vozinha stellte jedoch klar, dass er während des Wettbewerbs nur mit einem Projekt zusammengearbeitet habe — UFL Mobile — und legte fest, dass er in Zukunft niemals mit Marken aus den Bereichen Tabak, Alkohol oder Glücksspiel zusammenarbeiten werde.

Der erfahrene Torhüter, der betonte, dass die meisten Menschen nur die positiven Seiten von Ruhm und Popularität sehen, sagte über sein heutiges Leben und seine früheren ruhigen Tage: „Wenn man mir anbieten würde, zwischen meinem heutigen Leben und meinem früheren Leben zu wählen, würde ich zweifellos mein altes, einfaches Leben wählen.“