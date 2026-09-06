Erdogan teilt seine persönlichste und tränenreichste Erinnerung an seine Mutter

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Erdogan teilt seine persönlichste und tränenreichste Erinnerung an seine Mutter

Das aufrichtige Bekenntnis des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, einem der mächtigsten und entschlossensten Führer der Weltpolitik, über seinen unendlichen Respekt, seine kindliche Pflicht und seine tiefe Sehnsucht nach seiner Mutter hat die Herzen der Öffentlichkeit berührt. Erdoğan, der das Herz eines liebevollen Sohnes offenbart, der die Zustimmung seiner Mutter über alle weltlichen Ränge stellt, erinnerte sich an die bewegendsten, tränenreichen Momente mit seiner verstorbenen Mutter Tenzile Erdoğan.

„Ich küsste ihre Füße, wann immer ich die Gelegenheit dazu fand“: Die herzzerreißende Erinnerung des Präsidenten

Die Erinnerungen des türkischen Staatschefs an familiäre Liebe und Respekt gegenüber den Eltern waren von aufrichtigem Geist geprägt:

  • Die Gewohnheit, sich zu Füßen der Mutter niederzulegen: „Ich küsste die Füße meiner Mutter, wann immer ich die Gelegenheit dazu fand!“, erinnert sich Erdoğan an eine heilige Gewohnheit aus seiner Kindheit und Jugend;

  • Die Bescheidenheit und Schüchternheit einer Mutter: „Wenn meine Mutter ihre Füße zurückzog, schaute ich sie an und sagte: ‚Mutter, tu das nicht! Schließlich hat der Gesandte Allahs (Friede und Segen seien auf ihm) gesagt: Das Paradies liegt unter den Füßen der Mütter!‘“

  • Tränen und göttliche Gelassenheit: „Meine Mutter weinte dann! Und ich spürte den wahren Duft des Paradieses unter den Füßen meiner Mutter!“, drückte das Staatsoberhaupt seine Sehnsucht nach jenen unbezahlbaren Momenten mit seiner Mutter aus.

Das Gebet einer Mutter ist die Stütze großer Siege: Die Rolle von Tenzile Hanım

Die Erziehung und die ständigen Gebete seiner Mutter spielten eine entscheidende Rolle bei der Formung von Erdoğans Persönlichkeit:

  • Die größte Stütze im Leben: Tenzile Erdoğan, die 2011 verstarb, war die engste Beraterin und Fürbitterin ihres Sohnes bei jedem politischen Schritt, in schwierigen Zeiten und bei harten politischen Kämpfen;

  • Pflicht über dem Amt: Der Anblick eines Anführers von Millionen, der als demütiges Kind vor seiner Mutter niederkniet, diente als leuchtendes Beispiel dafür, wie hoch der Status der Eltern im Osten und in der islamischen Welt ist;

  • Die Tugend, ein flüchtiges Leben zu schätzen: Diese Erinnerungen des Präsidenten erinnern jeden in der heutigen schnelllebigen Welt daran, wie wichtig es ist, Eltern zu ehren, solange sie leben, ihnen Freude zu bereiten und das Paradies unter ihren Füßen zu suchen.

Wie bewerten Sie diese unendliche Liebe und Demut von Recep Tayyip Erdoğan gegenüber seiner Mutter? Tun wir genug, um die Zustimmung und die Gebete unserer Eltern zu erhalten, solange sie noch leben? Hinterlassen Sie Ihre bewegenden Gedanken in den Kommentaren!

Recep Tayyip ErdoğanTürkeiMutterFamilieFührung
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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