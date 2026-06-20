Nahost: Israel und Hisbollah erreichen Waffenstillstandsabkommen

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Nahost: Israel und Hisbollah erreichen Waffenstillstandsabkommen

Ein bedeutender politischer Durchbruch wurde bei den Bemühungen zur Entspannung im Nahen Osten erzielt. Infolge multilateraler Verhandlungen unter Vermittlung der USA und Katars haben Israel und die libanesische Hisbollah ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen.

Internationale Beobachter bewerten diesen Waffenstillstand als ersten ernsthaften Schritt, um die Flammen eines großen regionalen Krieges zu löschen und die Beziehungen zwischen Washington und Teheran zu regulieren.

Chronologie des Waffenstillstands und Hauptereignisse

Die Entwicklung der Ereignisse in den letzten Tagen stellte sich wie folgt dar:

Datum

Details zum Ereignis

17. Juni

Zwischen den USA und dem Iran wurde ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, das einen sofortigen Waffenstillstand an allen Fronten vorsieht.

19. Juni

Israel und die Hisbollah stimmten einem Waffenstillstand ab der zweiten Tageshälfte zu. Das US-Iran-Treffen in der Schweiz wurde aufgrund von Zusammenstößen im Libanon verschoben.

Die nächsten 60 Tage

Eine kritische Phase, in der die Parteien auf der Grundlage gegenseitigen Verständnisses ein endgültiges Friedensabkommen ausarbeiten müssen.

Bedingungen des Abkommens und die reale Lage vor Ort

Obwohl der Waffenstillstand in Kraft getreten ist, herrscht an der Frontlinie keine vollständige Ruhe. Die wesentlichen Aspekte der Lage sind wie folgt:

  • Position der Verteidigungsarmee: Trotz des Waffenstillstands behält die israelische Verteidigungsarmee (IDF) ihre Positionen in den südlichen Gebieten des Libanon bei.

  • Israels Position:

    "Wenn die Hisbollah nicht angreift, werden wir unsere militärischen Operationen nicht fortsetzen." — Hochrangiger israelischer Beamter.

  • Zusammenstöße in den ersten Stunden: Libanesische Quellen behaupten, dass innerhalb der ersten Stunde nach Beginn des Waffenstillstands mehr als 10 Luftangriffe durch Israel durchgeführt wurden und zwei Personen bei einem Drohnenangriff getötet wurden. Israel weist diese Vorwürfe zurück und betont, dass das Abkommen nicht verletzt wurde.

Großpolitik: Der Faktor Washington, Teheran und Trump

Hinter diesem Waffenstillstand im Libanon steht ein großer geopolitischer Handel zwischen den USA und dem Iran. Laut dem Hisbollah-Vertreter Hasan Fadlallah hat der Iran den Waffenstillstand an der libanesischen Front als Hauptbedingung für die Fortsetzung der Verhandlungen mit den USA festgelegt.

Derzeit ist die Situation in einen Zustand des gegenseitigen Abwartens übergegangen:

  • Position Teherans: Der Iran möchte die praktische Umsetzung der US-Versprechen sehen, bevor er zur nächsten Phase des Memorandum of Understanding übergeht.

  • Reaktion von Donald Trump: Nach der Verschiebung des Treffens in der Schweiz kritisierte Trump die iranische Führung und erklärte in scharfem Ton, dass nur Washington bestimmen werde, wie der Prozess der nächsten 60 Tage verläuft.

Gegenwärtig wird diese 60-Tage-Frist eine entscheidende Zeit sein, die bestimmt, ob ein stabiler Frieden in der Region etabliert wird oder ob die Zusammenstöße mit neuer Intensität aufflammen. Wir beobachten die weitere Entwicklung der Lage.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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