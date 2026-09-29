Revolutionärer Schritt in der GUS: Belarus registriert erstmals offizielle Kryptobanken

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Revolutionärer Schritt in der GUS: Belarus registriert erstmals offizielle Kryptobanken

Im belarussischen Finanz- und Technologiesektor wurde ein historischer Präzedenzfall für die GUS-Region geschaffen: Im belarussischen High-Tech-Park (HTP) wurden erstmals in der Geschichte des Landes zwei Unternehmen als „Kryptobanken“ offiziell als Residenten registriert. Diese wichtige Entscheidung wurde am 28. September nach Abschluss der Sitzung des Regierungsaufsichtsrats unter dem Vorsitz von Premierminister Alexander Turtschyn getroffen.

Der Regierungschef betonte, dass zur Umsetzung des im Juli in Kraft getretenen Dekrets des Staatspräsidenten über die Tätigkeit von Kryptobanken über ein halbes Jahr lang die gesetzliche Basis und die Normen der Nationalbank gründlich ausgearbeitet wurden. Die Leiterin des Sekretariats des HTP-Aufsichtsrats, Anna Ryabova, teilte mit, dass diese Kryptobanken zunächst den Status eines Park-Residenten erhalten und in der nächsten Phase nach der entsprechenden Akkreditierung durch die Nationalbank in das Register aufgenommen werden. Es sei daran erinnert, dass diese Organisationen auf der Grundlage strenger Anforderungen für Nicht-Banken-Kredit- und Finanzinstitute tätig sein werden.

„Zwei erste Kryptobanken, Akkreditierung der Nationalbank und das Juli-Dekret“: 5 Hauptfakten

Die wichtigsten offiziellen Fakten zur Legalisierung von Kryptobanken in Belarus:

  • Die ersten Kryptobanken in der Geschichte des Landes: Im High-Tech-Park wurde erstmals zwei Finanzorganisationen die offizielle Kryptobanken-Residenz verliehen;

  • Sitzung unter dem Vorsitz des Premierministers: Die historische Entscheidung wurde am 28. September im HTP-Aufsichtsrat unter der Leitung von Premierminister Alexander Turtschyn offiziell bestätigt;

  • Zweistufiges Legalisierungssystem: Kryptobanken erhalten zunächst den Status eines HTP-Residenten und werden anschließend bei der Nationalbank von Belarus akkreditiert;

  • Umsetzung des Präsidentendekrets: Das am 16. Januar vom Präsidenten Alexander Lukaschenko unterzeichnete und im Juli in Kraft getretene Dekret über Token und den Kryptomarkt wurde vollständig in die Praxis umgesetzt;

  • Strenge Anforderungen der Finanzaufsicht: Die neuen Organisationen halten sich strikt an alle Finanzgesetze des Staates und die HTP-Regeln, genau wie Nicht-Banken-Kredit- und Finanzinstitute (NBKFI).

Klassifizierung der Gründung und rechtlichen Parameter von Kryptobanken in Belarus

Hauptindikatoren des neuen Kryptobanken-Instituts auf Basis des HTP:

Kriterien und Richtungen

Rechtlicher und praktischer Status

Bedeutung für den Markt und die Region

Registrierte Organisationen

2 erste Kryptobanken (mit Status als HTP-Resident)

Vollständige Legalisierung von Krypto-Assets auf Bankebene im GUS-Raum

Rechtliche Grundlage und Basisdokument

Dekret des Staatspräsidenten vom 16. Januar (im Juli in Kraft getreten)

Einführung von Token und digitalen Assets in ein klares rechtliches Umfeld

Management- und Kontrollmechanismus

Regierung, HTP-Aufsichtsrat und Nationalbank

Staatliche Garantie auf hohem Niveau und Transparenz

Phasen der Betriebsaufnahme

1. HTP-Residenz $\rightarrow$ 2. Akkreditierung durch die Nationalbank

Vollständige Beseitigung des Risikos illegaler Transaktionen und Betrug

Regulierungsstandards

Gesetzgebung für Nicht-Banken-Kredit- und Finanzinstitute (NBKFI)

Vollständige Integration in das traditionelle Bankensystem und strikte Rechenschaftspflicht

Fintech- und Digitalwirtschaftsexpertise: Warum verändert diese Entscheidung traditionelle Banken?

Schlussfolgerungen internationaler Fintech-Spezialisten, Kryptomarkt-Experten und Ökonomen:

  • „Vom 'Graubereich' zur Staatsbank in der GUS“: In der postsowjetischen Region verhängen die meisten Staaten entweder Verbote für Krypto-Assets oder beschränken sie nur auf Börsenhandel; Belarus ist das erste Land, das Krypto-Assets vollständig in das Kredit- und Finanzsystem integriert und das Institut der „Kryptobank“ gesetzlich verankert hat;

  • Brücke für Investitionen und Kapitalfluss: Kryptobanken, die HTP-Residenten sind, ermöglichen internationalen Investoren die Verknüpfung von Kryptowährungen mit offiziellen Bankkonten sowie den Erhalt von Krediten und Garantien auf Basis von Token; dies kann ein wichtiges Instrument zur Bildung alternativer internationaler Abrechnungsketten unter Bedingungen externer Sanktionen werden;

  • Filter der Nationalbank und Sicherheitsbilanz: Die direkte Aufnahme von Kryptobanken in das Register der Nationalbank und die Anwendung von NBKFI-Anforderungen garantieren, dass die Gelder der Bevölkerung und Unternehmen nicht verloren gehen; diese Erfahrung kann in Zukunft als praktisches Modell für die Schaffung digitaler Banken auch für Usbekistan und andere zentralasiatische Staaten dienen.

Glauben Sie, dass das Aufkommen von Kryptobanken traditionelle Bankdienstleistungen verdrängen wird oder werden sie nur eine Nischeninstitution für Inhaber digitaler Assets bleiben? Besteht in Usbekistan ebenfalls ein Bedarf an der Eröffnung solcher Kryptobanken? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des historischen Ereignisses in der Fintech-Welt mit allen Interessierten!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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