Pentagon schließt 21-Milliarden-Dollar-Vertrag: Droht der US-Armee ein Waffenmangel?

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Pentagon schließt 21-Milliarden-Dollar-Vertrag: Droht der US-Armee ein Waffenmangel?

Das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) hat einen strategischen Vertrag im Gesamtwert von 20,7 Milliarden US-Dollar mit dem führenden Rüstungskonzern RTX Corp. (Tochtergesellschaft Raytheon) unterzeichnet. Laut offizieller Mitteilung des Pentagons sieht dieser Großauftrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren (mit der Option auf eine zweijährige Verlängerung) vor, die Produktion von Luft-Luft-Raketen, insbesondere der modernen AMRAAM-Flugkörper, nahezu zu verdoppeln.

US-Medienberichten zufolge wurde diese Entscheidung von der Regierung unter Präsident Donald Trump getroffen, um den akuten Waffenmangel zu beheben, der durch die intensiven militärischen Auseinandersetzungen mit dem Iran entstanden ist. Daten des Center for Strategic and International Studies (CSIS) zufolge hat die US-Armee innerhalb von nur zwei Monaten ein Drittel ihrer Tomahawk-Marschflugkörper (über 1.000 Stück) und fast die Hälfte ihrer Patriot-Abfangraketen verbraucht. Die vollständige Wiederauffüllung der Bestände wird voraussichtlich mindestens drei Jahre in Anspruch nehmen.

„20,7 Mrd. Dollar, 1.000 verbrauchte Tomahawks und eine 3-jährige Lücke“: 5 Kernfakten

Die wichtigsten Fakten zur Krise der US-Rüstungsreserven und zum neuen Mega-Vertrag:

  • Der 20,7-Milliarden-Dollar-Mega-Deal: Das Pentagon und RTX (Raytheon) haben vereinbart, die Produktion von AMRAAM-Luft-Luft-Raketen über einen Zeitraum von 5+2 Jahren zu verdoppeln;

  • Reserven schwinden durch den Iran-Konflikt: In nur zwei Monaten Kampfhandlungen wurden über 1.000 Tomahawk-Raketen abgefeuert, was einem Drittel der gesamten Lagerbestände entspricht;

  • Hälfte der Patriot-Systeme verbraucht: Laut dem CSIS-Thinktank wurden bereits fast 50 Prozent der wertvollsten Patriot-Abfangraketen des US-Luftverteidigungssystems eingesetzt;

  • Geringes Produktionstempo: Obwohl die Fabriken rund um die Uhr arbeiten, werden laut dem Wall Street Journal in diesem Jahr statt der geplanten 1.000 Einheiten nur 400 Tomahawks produziert;

  • Mindestens 3 Jahre zur Wiederherstellung: Experten gehen davon aus, dass es drei Jahre oder länger dauern wird, die Bestände an Patriot, THAAD, SM-3, SM-6 und AMRAAM vollständig aufzufüllen.

Klassifizierung der Krise in der US-Rüstungsindustrie und bei den Waffenbeständen

Analyse der Pentagon-Beschaffungen, des Verbrauchs und der Wiederherstellungskapazitäten:

Waffentyp und System

Verbrauchsrate (im Iran-Konflikt)

Neue Verträge und Produktionsplan

Zeitraum zur vollständigen Wiederauffüllung

AMRAAM (Luft-Luft-Raketen)

Rekordverbrauch durch die Kampfluftwaffe

20,7 Mrd. Dollar Vertrag mit RTX (Produktionsverdopplung)

Regulärer 5+2-Jahres-Produktionsprozess

Tomahawk (Marschflugkörper)

Über 1.000 verbraucht (ein Drittel der Gesamtbestände)

23 Mrd. Dollar Vertrag im August (Ziel 1.000/Jahr, real 400)

3 Jahre oder länger

Patriot (Abfangraketen)

Die Hälfte der Lagerbestände (50%) verbraucht

Lockheed Martin stellt Personal ein, um die Produktion in Arkansas zu verdreifachen

3–4 Jahre kontinuierliche Kapazität erforderlich

SM-3, SM-6 und THAAD-Systeme

Drastisch reduziert, hoher Bedarf bei Marine und Luftverteidigung

Boeing, Northrop Grumman und L3Harris bauen neue Produktionsstätten

Mehr als 3 Jahre erforderlich

Militärische und industrielle Expertise: Warum leidet die mächtigste Armee der Welt unter Mangel?

Fazit von Militäranalysten, Rüstungsexperten und Logistikspezialisten:

  • „Der hohe Preis der Präzisionskriege“: In modernen Kriegen werden innerhalb weniger Wochen tausende hochpräzise Marschflugkörper und Flugabwehrraketen verbraucht; die Produktion solcher komplexen Waffen erfolgt jedoch nicht über Nacht – sie hängt von globalen Lieferketten für Mikrochips, Optik und Spezialtriebwerke ab und kann oft nur in zweistelligen Stückzahlen pro Monat erfolgen;

  • Industrielle Schwäche und „Druck der Trump-Regierung“: Trotz der Bereitstellung von 20,7 und 23 Milliarden Dollar sind die Produktionskapazitäten begrenzt; selbst mit 24-Stunden-Betrieb im RTX-Werk in Arizona zeigen die nur 400 produzierten Tomahawks pro Jahr, dass der US-Militärkomplex noch nicht vollständig von Friedenszeiten auf Kriegswirtschaft umgestellt hat;

  • Gefahr durch globale geopolitische Lücken: Der massive Verbrauch bei den Iran-Operationen könnte die USA in anderen Regionen, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum und um Taiwan, strategisch schwächen, da Systeme wie SM-6, Patriot und AMRAAM den globalen Schutzschild der USA und ihrer Verbündeten bilden.

Glauben Sie, dass der US-Militärkomplex seine Bestände durch Milliardenverträge schnell wieder auffüllen kann, oder wird dieser Waffenmangel die globale Position Amerikas beeinträchtigen? Wie lange wird die militärische Spannung mit dem Iran Ihrer Meinung nach noch andauern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse zur globalen Sicherheit!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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