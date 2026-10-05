Männer schneiden sich die Wimpern für einen „maskulineren Look“

Ein ungewöhnlicher Schönheitstrend verbreitet sich weltweit unter jungen Männern. Einige versuchen, ihre Wimpern zu kürzen oder abzuschneiden, um ihr Erscheinungsbild „maskuliner“ wirken zu lassen.

Lange Wimpern gelten seit jeher als ein Schönheitsmerkmal, das vor allem bei Frauen geschätzt wird. Dies hat sogar eine eigene Industrie für den Verkauf und das Anbringen künstlicher Wimpern hervorgebracht.

Lange Wimpern werden bei Männern jedoch nicht immer als positiv wahrgenommen. Einige Vertreter der sogenannten „Alpha“-Gruppen betrachten lange Wimpern als weibliches Attribut und kürzen sie, um ihr Aussehen männlicher zu gestalten.

Seit letztem Jahr tauchen auf TikTok und anderen sozialen Netzwerken Videos auf, in denen junge Männer sich in Friseursalons oder Kosmetikstudios die Wimpern stutzen lassen. Viele dachten, dieser Trend würde schnell wieder verschwinden, doch er verbreitet sich stattdessen in immer mehr Ländern.

Einige bringen diesen Trend mit „Looksmaxxing“ in Verbindung – einem Internet-Phänomen, das darauf abzielt, das eigene Aussehen so weit wie möglich zu optimieren. Doch das Kürzen der Wimpern ist nicht nur ungewöhnlich, sondern kann auch Risiken für die Augen bergen.

Wimpern schützen die Augen vor Staub, kleinen Partikeln, abgestorbenen Hautzellen und Schweiß. Zudem bieten sie einen gewissen Schutz vor UV-Strahlung. Daher kann ein zu starkes Kürzen der Wimpern die Augen anfälliger für äußere Einflüsse machen.

Dies erhöht das Risiko für Infektionen, Reizungen und ständige Beschwerden. Die Wimpern wachsen zwar mit der Zeit wieder nach, doch dieser Prozess kann mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Die Anhänger des Trends kürzen ihre Wimpern nicht, um sie dichter oder länger zu machen, sondern weil sie sie als untypisch für Männer empfinden. Der Wunsch, das Aussehen an bestimmte „männliche“ Standards anzupassen, beeinflusst die Verbreitung dieses Trends.

Darüber hinaus stellt die Verwendung scharfer und schnell beweglicher Metallwerkzeuge in der Nähe des Auges ein ernsthaftes Risiko dar. Eine falsche Bewegung beim Kürzen der Wimpern kann zu schweren Augenverletzungen führen.

Interessanterweise gibt es keine wissenschaftliche Grundlage dafür, das Kürzen der Wimpern mit Männlichkeit zu verbinden. Die Länge der Wimpern ist hauptsächlich genetisch bedingt, und lange Wimpern kommen sowohl bei Männern als auch bei Frauen vor.

Lange Wimpern ausschließlich als weibliches Merkmal zu betrachten, ist daher keine wissenschaftliche Tatsache, sondern eine kulturell geprägte gesellschaftliche Ansicht.

Experten betonen, dass die Hauptaufgabe der Wimpern nicht das Aussehen, sondern der Schutz der Augen ist. Daher ist es bei jedem Schönheitstrend wichtig, neben der Ästhetik auch die gesundheitlichen Risiken zu berücksichtigen.