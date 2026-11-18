Obwohl der Sieg der usbekischen Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien (2:1) ein erfreuliches Ende nahm, sorgte eine Verletzung während der Begegnung für Besorgnis. Der Mittelfeldspieler der Nationalmannschaft, Abbosbek Fayzullayev, verletzte sich während des Spiels und musste den Platz vorzeitig verlassen.

Der usbekische Fußballverband gab die Ergebnisse der medizinischen Untersuchung zum Zustand des Spielers bekannt.

Fayzullayev hat sich am rechten Knöchel verletzt

Laut Mitteilung des Verbandes hat das medizinische Team der Nationalmannschaft den Spieler umgehend einer eingehenden medizinischen Untersuchung unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass Abbosbek Fayzullayev eine Verletzung am rechten Knöchel erlitten hat.

Derzeit werden Maßnahmen ergriffen, um den Spieler so schnell wie möglich wieder einsatzbereit zu machen. In diesem Prozess arbeiten die medizinischen Stäbe der Nationalmannschaft und des Vereins eng zusammen.