Abbosbek Fayzullayev verletzt sich im Spiel gegen Saudi-Arabien: Wie ist sein Zustand?
Obwohl der Sieg der usbekischen Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien (2:1) ein erfreuliches Ende nahm, sorgte eine Verletzung während der Begegnung für Besorgnis. Der Mittelfeldspieler der Nationalmannschaft, Abbosbek Fayzullayev, verletzte sich während des Spiels und musste den Platz vorzeitig verlassen.
Der usbekische Fußballverband gab die Ergebnisse der medizinischen Untersuchung zum Zustand des Spielers bekannt.
Fayzullayev hat sich am rechten Knöchel verletzt
Laut Mitteilung des Verbandes hat das medizinische Team der Nationalmannschaft den Spieler umgehend einer eingehenden medizinischen Untersuchung unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass Abbosbek Fayzullayev eine Verletzung am rechten Knöchel erlitten hat.
Derzeit werden Maßnahmen ergriffen, um den Spieler so schnell wie möglich wieder einsatzbereit zu machen. In diesem Prozess arbeiten die medizinischen Stäbe der Nationalmannschaft und des Vereins eng zusammen.
„Derzeit haben der medizinische Stab der Nationalmannschaft und des Vereins in Zusammenarbeit mit der Einleitung aller notwendigen medizinischen Behandlungen begonnen, um den Spieler so schnell wie möglich wieder auf das Spielfeld zu bringen“, heißt es in der Erklärung des usbekischen Fußballverbandes.
Bisher wurden keine genauen Informationen darüber gegeben, wie lange die Genesung von Fayzullayev dauern wird und wann er auf das Spielfeld zurückkehren wird.
Usbekistan besiegte Saudi-Arabien dank eines Doppelpacks von Esanov
Zur Erinnerung: Bei dem internationalen Freundschaftsspiel, das am 17. November in der katarischen Hauptstadt Doha ausgetragen wurde, besiegte die usbekische Nationalmannschaft Saudi-Arabien mit 2:1.
Der entscheidende Held der Begegnung war Sherzod Esanov. Er erzielte in der 19. und 35. Minute Tore und sicherte der Nationalmannschaft den Sieg. Auf Seiten der Saudis glich Firas Al Buraykan in der 23. Minute aus.
Während das siegreich beendete Spiel für Usbekistan ein erfreuliches Ergebnis brachte, löste die Verletzung von Fayzullayev bei den Fans der Mannschaft Sorgen aus. Nun liegt der Fokus auf dem Genesungsprozess des Spielers und dem Zeitpunkt seiner Rückkehr auf das Spielfeld.
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