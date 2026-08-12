Wie viel wurde in Kasachstan für Schönheitsdienstleistungen ausgegeben?

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Wie viel wurde in Kasachstan für Schönheitsdienstleistungen ausgegeben?

In Kasachstan Im Jahr 2025 erreichte das Volumen der Dienstleistungen im Bereich Schönheit 127,3 Milliarden Tenge. Dies teilte der Pressedienst des Nationalen Statistikbüros des Landes mit.

Den größten Anteil hatten Friseurdienstleistungen. Im vergangenen Jahr belief sich ihr Volumen auf 67,5 Milliarden Tenge – 5,3 Prozent mehr als 2024.

Das Volumen der kosmetischen Dienstleistungen, einschließlich Maniküre und Pediküre, betrug 7,5 Milliarden Tenge.

Darüber hinaus erreichte das Volumen anderer Dienstleistungen von Schönheitssalons, darunter Dienstleistungen zur Pflege und Behandlung von menschlichem Haar, 52,3 Milliarden Tenge.

Nach Angaben des Nationalen Statistikbüros entwickelt sich der Bereich der Schönheitsdienstleistungen nicht nur in den Städten, sondern auch in ländlichen Gebieten.

Insbesondere stieg das Volumen der Friseurdienstleistungen in ländlichen Gebieten 2025 gegenüber 2024 um 4,2 Prozent und erreichte 34,3 Milliarden Tenge.

Darüber hinaus belief sich das Volumen anderer Dienstleistungen von Schönheitssalons in ländlichen Gebieten auf 1,9 Milliarden Tenge, während kosmetische Dienstleistungen 814,9 Millionen Tenge erreichten.

KasachstanNationales Statistikbüro
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Charos
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