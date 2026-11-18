Usbekistan besiegt Saudi-Arabien und klettert in der FIFA-Weltrangliste
Die usbekische Nationalmannschaft feierte im zweiten Freundschaftsspiel im November einen wichtigen Sieg. In Doha Saudi-Arabien mit 2:1 zu besiegen, beendete die Mannschaft von Fabio Cannavaro nicht nur eine Niederlagenserie, sondern verbesserte sich auch in der FIFA-Weltrangliste.
Der Held des Spiels war Sherzod Esanov, der zweimal das gegnerische Tor traf.
Esanovs Doppelpack sicherte Usbekistan den Sieg
In der Partie, die am 17. November in der katarischen Hauptstadt Doha ausgetragen wurde, zeigte die usbekische Nationalmannschaft Saudi-Arabiengegenüber eine überzeugende Leistung.
In der 19. Minute eröffnete Sherzod Esanov den Torreigen. Doch die Saudis glichen vier Minuten später durch ein Tor von Firas Al-Buraikan aus.
Zehn Minuten vor Ende der ersten Halbzeit schlug Esanov erneut zu. Mit seinem zweiten Treffer in der 35. Minute brachte er Usbekistan wieder in Führung. Im weiteren Spielverlauf änderte sich das Ergebnis nicht mehr — 2:1.
Somit sicherte der Doppelpack von Esanov dem Team unter der Leitung von Cannavaro den Sieg.
Um wie viele Plätze ist Usbekistan in der FIFA-Weltrangliste gestiegen?
Der Sieg über Saudi-Arabien brachte der usbekischen Nationalmannschaft auch wichtige Punkte für die FIFA-Weltrangliste ein.
Dank dieses Ergebnisses kamen 5,35 Punkte zum Konto der Nationalmannschaft hinzu. Damit erreichte das Team eine Gesamtpunktzahl von 1418,10 und kletterte in der Live-Rangliste auf den 59. Platz.
Dieses Ergebnis markiert eine positive Wende für die Nationalmannschaft nach dem zweiten Spiel im November.
Wichtige Reaktion nach der Niederlage gegen Russland
Zur Erinnerung: Usbekistan hatte das erste Freundschaftsspiel im November gegen die russische Nationalmannschaft mit 2:3 verloren.
Damals konnten die „Weißen Wölfe“ trotz einer 2:0-Führung den Vorsprung nicht halten und ermöglichten dem Gegner ein Comeback.
Der Sieg gegen Saudi-Arabien war eine wichtige psychologische Antwort für das Team. Vor allem aber konnte Usbekistan diesmal die Führung verteidigen und seine Position in der FIFA-Weltrangliste verbessern.
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