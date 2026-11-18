Die usbekische Nationalmannschaft feierte im zweiten Freundschaftsspiel im November einen wichtigen Sieg. In Doha Saudi-Arabien mit 2:1 zu besiegen, beendete die Mannschaft von Fabio Cannavaro nicht nur eine Niederlagenserie, sondern verbesserte sich auch in der FIFA-Weltrangliste.

Der Held des Spiels war Sherzod Esanov, der zweimal das gegnerische Tor traf.

Esanovs Doppelpack sicherte Usbekistan den Sieg

In der Partie, die am 17. November in der katarischen Hauptstadt Doha ausgetragen wurde, zeigte die usbekische Nationalmannschaft Saudi-Arabiengegenüber eine überzeugende Leistung.

In der 19. Minute eröffnete Sherzod Esanov den Torreigen. Doch die Saudis glichen vier Minuten später durch ein Tor von Firas Al-Buraikan aus.

Zehn Minuten vor Ende der ersten Halbzeit schlug Esanov erneut zu. Mit seinem zweiten Treffer in der 35. Minute brachte er Usbekistan wieder in Führung. Im weiteren Spielverlauf änderte sich das Ergebnis nicht mehr — 2:1.

Somit sicherte der Doppelpack von Esanov dem Team unter der Leitung von Cannavaro den Sieg.