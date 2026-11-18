Real Madrid hat beschlossen, den türkischen Mittelfeldspieler Arda Güler langfristig an den Verein zu binden. Die Parteien haben einen neuen Vertrag unterzeichnet, und der 21-Jährige wird nun bis zum Sommer 2032 für die „Königlichen“ auflaufen. Dies gab Real Madrid auf seiner offiziellen Website bekannt.

Güler bleibt bis 2032 bei Real

Gemäß der neuen Vereinbarung läuft der Vertrag von Arda Güler bis zum 30. Juni 2032. Diese Entscheidung unterstreicht das Vertrauen des Vereins in den talentierten Mittelfeldspieler und zeigt, dass er als wichtiger Bestandteil des langfristigen Projekts angesehen wird.

Der türkische Fußballer kam im Juli 2023 im Alter von 18 Jahren zu Real Madrid. Seitdem hat er 126 Spiele für das Team absolviert und fünf Titel gewonnen.

Champions-League-Sieger und Mitglied der türkischen Nationalmannschaft

Mit Real Madrid hat Güler folgende Titel gewonnen:

Champions League;

FIFA-Klub-Weltmeisterschaft;

UEFA Super Cup;

Spanische Meisterschaft (La Liga);

Spanischer Supercup (Supercopa de España).

Darüber hinaus hat Arda Güler bisher 38 Länderspiele für die türkische Nationalmannschaft bestritten.

In der Mitteilung des Vereins wurde auch eine persönliche Auszeichnung des Spielers hervorgehoben. Er wurde in der Saison 2025/2026 zum besten jungen Spieler der Champions League gewählt.

Damit hat Real Madrid eines seiner größten Talente für weitere Jahre gebunden. Für Arda Güler bietet der neue Vertrag die Chance, seine Karriere in Madrid fortzusetzen und noch größere Erfolge mit dem Team zu feiern.