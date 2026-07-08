20,5 Zentimeter lange Wimpern: Ärzte finden keine Erklärung

Die Chinesin You Jianxia steht seit fast einem Jahrzehnt als Besitzerin der längsten natürlichen Wimpern der Welt im Guinness-Buch der Rekorde. Das Interessanteste daran ist, dass ihre Wimpern immer noch weiter wachsen. Ärzte konnten bisher keine eindeutige wissenschaftliche Erklärung für diesen Zustand finden.

You Jianxias Name wurde erstmals am 28. Juni 2016 in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Damals maß die längste Wimper an ihrem linken Augenlid 12,4 Zentimeter. Nach einer erneuten Messung im Jahr 2021 wurde der Rekord aktualisiert und offiziell bestätigt, dass die Wimpernlänge 20,5 Zentimeter erreicht hat. Dieser Wert gilt bis heute als Weltrekord.

Als ihre Wimpern begannen, schnell zu wachsen, suchte die Frau Ärzte auf. Experten versuchten, diesen Zustand mit hormonellen Veränderungen, Vererbung oder Krankheiten in Verbindung zu bringen, aber die Untersuchungen ergaben keine Ursache. Es heißt, dass niemand in ihrer Familie eine solche Eigenschaft aufweist.

You Jianxia selbst führt das außergewöhnliche Wachstum ihrer Wimpern auf eine Zeit spiritueller Einsamkeit zurück, die sie in den Bergen verbracht hat. Sie betrachtet dies nicht als Makel, sondern als ein Geschenk des Schicksals.

Die Rekordhalterin betont, dass die langen Wimpern ihren Alltag nicht beeinträchtigen. Im Gegenteil, dank ihnen verwendet sie kaum Kosmetika für die Augen. You

Jianxia sagt, sie sei stolz auf ihr einzigartiges Aussehen und schloss nicht aus, dass der Weltrekord erneut gebrochen werden könnte, da ihre Wimpern immer noch weiter wachsen.