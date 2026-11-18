In der türkischen Stadt Kahramanmaraş hat ein Koch, der die traditionelle „Kalla Pocha“-Suppe zubereitet, mit einer ungewöhnlichen Präsentationsmethode die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen. Er begann, die für die Zubereitung verwendeten Schafsköpfe in einem speziell dafür vorgesehenen Bereich im Restaurant offen für die Kunden auszustellen.

Es ist bekannt, dass „Kalla Pocha“ eines der in der türkischen Küche weit verbreiteten traditionellen Gerichte ist, das aus Schafsköpfen und -füßen zubereitet wird. Mit dieser Methode möchte der Restaurantbesitzer die Natürlichkeit und Frische der Zutaten unter Beweis stellen.

Der ungewöhnliche Anblick im Restaurant löste jedoch unterschiedliche Reaktionen bei den Kunden aus. Während einige dies als eine Methode betrachteten, die Vertrauen in die Produktqualität schafft, war die offene Zurschaustellung der Schafsköpfe für andere ein unerwarteter Anblick.

Bilder dieses Vorfalls verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken und lösten unter den Nutzern lebhafte Diskussionen aus.