Chinesische Ärztin gibt 20-jährige Karriere auf, um ein Brötchen-Geschäft zu eröffnen

Die chinesische Ärztin Dong Min schlug nach über 20 Jahren medizinischer Tätigkeit einen völlig neuen Weg ein. Die 48-Jährige eröffnete 2023 in Wuhan ein Geschäft für traditionelle gedämpfte, gefüllte Brötchen. Obwohl diese Entscheidung zunächst überraschend kam, gewann ihr neues Unternehmen schnell an Beliebtheit. Im Juli gelang es Dong bereits, eine zweite Filiale zu eröffnen.

Sie absolvierte 1999 die medizinische Fakultät der Universität Wuhan und begann ihre berufliche Laufbahn als Gynäkologin in Shenzhen. Einige Jahre später kehrte sie nach Wuhan zurück, um ihre Familie zu unterstützen. Später arbeitete sie in einem örtlichen Krankenhaus in Tianmen und wurde die gesetzliche Vertreterin der Einrichtung.

Laut Dong musste sie sich während ihrer Zeit als Ärztin nicht nur um die Behandlung von Patienten kümmern, sondern auch um zahlreiche zusätzliche Probleme wie Untersuchungen und medizinische Streitigkeiten. Dies führte zu einer starken psychischen Belastung.

Die Idee für ihr neues Geschäft wurde durch eine Freundin inspiriert, die bereits einen Brötchenladen besaß. Heute betont sie, dass sie sich glücklich fühlt, auch wenn sie mehr als 10 Stunden am Tag arbeitet.