Der von Real Madrid umworbene Star bleibt: Überraschender Schritt von Manchester City
Einer der aktuellen Giganten Englands Manchester Cityunternimmt einen entscheidenden Schritt, um einen seiner wichtigsten Spieler zu halten. Laut Informationen der renommierten Manchester Evening News steht der portugiesische Verteidiger Matheus Nunes kurz vor einer Einigung über eine neue dreijährige Vertragsverlängerung.
Gehaltserhöhung und neue Konditionen
Gemäß der neuen Vereinbarung werden die finanziellen Bedingungen des Spielers deutlich verbessert. Das wöchentliche Gehalt von Matheus Nunes wird um 20.000 Pfund erhöht und beträgt ohne Boni 150.000 Pfund. Zur Erinnerung: Sein aktueller Vertrag lief bis zum Sommer 2028.
Matheus Nunes wechselte im Sommer 2023 für 62 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers zu Manchester City.Obwohl er in seiner ersten Saison nicht oft in der Startelf stand, änderte er nach dem Abgang von Kyle Walker im Jahr 2025 seine Position und zeigte eine überzeugende Leistung als Rechtsverteidiger. In der vergangenen Saison etablierte er sich auf dieser Position fest und stand 32 Mal in der Startelf.
Vertrag und Leistungsdaten des Spielers
Details und Informationen
Laufzeit des neuen Vertrags
Neuer Dreijahresvertrag
Wochengehalt
150.000 Pfund ohne Boni (um 20.000 Pfund erhöht)
Ursprüngliche Ablösesumme
62 Millionen Euro (2023, von Wolverhampton)
Aktueller Status
Befindet sich in der Reha nach einer Verletzung
Interesse von Real Madrid und Finanzuntersuchungen
Trotz des ernsthaften Interesses von Real Madrid hat sich die Führung von Manchester City zum Ziel gesetzt, den portugiesischen Spieler im Team zu halten. Derzeit befindet sich Nunes nach einer Verletzung im Genesungsprozess.
Es ist erwähnenswert, dass diese Vertragsverlängerung vor dem Hintergrund der laufenden Untersuchungen gegen den Verein wegen Verstößen gegen Finanzregeln stattfindet. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurde berichtet, dass Manchester City mit schweren Strafen, einschließlich Punktabzügen, belegt werden könnte.
Wie wichtig sind solche Schritte von Manchester City für die zukünftige Stabilität des Teams? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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