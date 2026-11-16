Der von Real Madrid umworbene Star bleibt: Überraschender Schritt von Manchester City

Einer der aktuellen Giganten Englands Manchester Cityunternimmt einen entscheidenden Schritt, um einen seiner wichtigsten Spieler zu halten. Laut Informationen der renommierten Manchester Evening News steht der portugiesische Verteidiger Matheus Nunes kurz vor einer Einigung über eine neue dreijährige Vertragsverlängerung.

Gehaltserhöhung und neue Konditionen

Gemäß der neuen Vereinbarung werden die finanziellen Bedingungen des Spielers deutlich verbessert. Das wöchentliche Gehalt von Matheus Nunes wird um 20.000 Pfund erhöht und beträgt ohne Boni 150.000 Pfund. Zur Erinnerung: Sein aktueller Vertrag lief bis zum Sommer 2028.

Matheus Nunes wechselte im Sommer 2023 für 62 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers zu Manchester City.Obwohl er in seiner ersten Saison nicht oft in der Startelf stand, änderte er nach dem Abgang von Kyle Walker im Jahr 2025 seine Position und zeigte eine überzeugende Leistung als Rechtsverteidiger. In der vergangenen Saison etablierte er sich auf dieser Position fest und stand 32 Mal in der Startelf.