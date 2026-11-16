Lehrer in Jizzax schlägt Achtklässler und verursacht schwere Verletzungen

In einer Schule in der Region Jizzax hat ein Lehrer Gewalt gegen einen Schüler der 8. Klasse angewendet und ihn am Kopf verletzt. Der Vorfall ereignete sich im Bezirk Sharof Rashidov.

Es wurde berichtet, dass der Pädagoge den Schüler mit einem Zeigestock auf den Kopf geschlagen hat. Die regionale Bildungsbehörde hat offiziell auf den Vorfall reagiert.

Nach dem Vorfall wurde der Arbeitsvertrag mit dem Lehrer noch am selben Tag gekündigt. Zudem wurden Disziplinarmaßnahmen gegen den Schulleiter ergriffen und eine Geldstrafe in Höhe von 30 Prozent seines durchschnittlichen Monatsgehalts verhängt.

Die Behörde betonte, dass der Schutz der Rechte, der Ehre und der Würde von Schülern in Bildungseinrichtungen eine wichtige Aufgabe sei. Es wurde zudem festgehalten, dass jegliche körperliche oder psychische Gewalt gegen Kinder inakzeptabel ist und solche Vorfälle aufs Schärfste verurteilt werden.