Aufsehenerregender Korruptionsskandal in Kasachstan: Vorsitzender des Nationalen Sicherheitskomitees entlassen

Nach aufsehenerregenden Vorfällen unter Beteiligung von Sicherheitskräften und hochrangigen Beamten kam es in Kasachstan zu einer bedeutenden personellen Umbesetzung. Mit einem entsprechenden Dekret von Präsident Qassym-Schomart Toqajew wurde Jermek Sagimbajew von seinem Posten als Vorsitzender des Nationalen Sicherheitskomitees (NSK) entbunden. Durch ein weiteres Dekret des Staatsoberhauptes wurde als neuer Leiter der Spezialdienste Marat Irmenow ernannt.

Gründe für den Rücktritt und Mängel im Korruptionsfall

Wie der Pressesprecher des kasachischen Präsidenten, Ajbek Smadijarow, mitteilte, waren Fehler und Mängel der Strafverfolgungsbehörden der direkte Grund für die Entlassung von Jermek Sagimbajew.

„Bei der Entscheidung, Jermek Sagimbajew von seinem Amt zu entbinden und zu entlassen, berücksichtigte das Staatsoberhaupt natürlich auch die Verhaftungen von Personen, die in den Korruptionsfall verwickelt sind. Nach Ansicht des Präsidenten wurden von den Sicherheitsbehörden Mängel begangen. In diesem Zusammenhang wurde auch gegen Innenminister Jerlan Sadenow eine Dienststrafe verhängt“, sagte Ajbek Smadijarow.

Veränderungen in der Führung des NSK Details und Informationen Entlassen Jermek Sagimbajew (leitete das Komitee seit Januar 2022) Neuer Leiter Marat Irmenow (ehemaliger stellvertretender Vorsitzender) Zusätzliche Maßnahmen Gegen Innenminister Jerlan Sadenow wurde eine Dienststrafe verhängt Hauptgründe Mängel und Fehler bei hochrangigen Korruptionsfällen

Aufsehenerregende Verhaftungen und Aufgaben des neuen Leiters

Der Wechsel in der Führung des Komitees erfolgte vor dem Hintergrund eines großen Korruptionsskandals, der im Land für erhebliches Aufsehen gesorgt hat. Unter anderem wurde am 12. November bekannt gegeben, dass der Leiter des „Samruk-Qasyna“-Fonds, Nurlan Schakupow, und der Leiter der nationalen Eisenbahngesellschaft „Qasaqstan Temir Scholy“, Jeljas Otinschijew, wegen Korruptionsverdachts festgenommen wurden.

Bei einer Sondersitzung mit der neuen Führung des NSK betonte Präsident Qassym-Schomart Toqajew, dass die grundlegende Reform des nationalen Sicherheitssystems, der entschlossene Schutz staatlicher Interessen im Wirtschaftssektor sowie die Verstärkung der Korruptionsbekämpfung vorrangige Aufgaben seien.

Der neue Leiter des Komitees, Marat Irmenow, war seit Oktober 2025 als stellvertretender Vorsitzender tätig. Er absolvierte 1996 das Institut des NSK und ist seit 2000 in verschiedenen leitenden Funktionen im System der Spezialdienste tätig.

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