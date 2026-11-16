Der Triumph von Diyora Keldiyorova: Wie haben unsere Judokas beim Grand Prix in Kroatien abgeschnitten?
In der kroatischen Hauptstadt Zagreb ging das prestigeträchtige internationale Judo-Turnier der Grand-Prix-Serie zu Ende. Die usbekische Nationalmannschaft, die mit fünf Athleten antrat, kehrt mit einer Silber- und einer Bronzemedaillesowie wertvollen Weltranglistenpunkten in die Heimat zurück.
Das Comeback von Diyora Keldiyorova und Silber für Murodjon Yo‘ldoshev
Eines der meistbeachteten Ereignisse des Wettbewerbs war die Rückkehr der Olympiasiegerin von Paris 2024, Diyora Keldiyorova. Nach einer zweieinhalbjährigen Pause kehrte unsere talentierte Judoka auf die Matte zurück und sicherte sich beim Grand Prix in Zagreb die Bronzemedaille. Zudem sammelte sie auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Los Angeles 2028 350 Weltranglistenpunkte. Experten sind der Meinung, dass Diyora allmählich wieder zu ihrer alten Bestform zurückfindet.
Auch unser erfahrener Judoka, der in der Gewichtsklasse bis 81 kg antrat, Murodjon Yo‘ldoshev, zeigte eine hervorragende Leistung, erreichte das Finale und gewann die verdiente Silbermedaille. Dieser Erfolg brachte Yo‘ldoshev weitere 490 Weltranglistenpunkte ein.
Ergebnisse der Judokas
Gewichtsklasse und erzielte Punkte
Diyora Keldiyorova
Bronzemedaille und 350 Weltranglistenpunkte
Murodjon Yo‘ldoshev
Silbermedaille und 490 Weltranglistenpunkte (-81 kg)
Weitere Teilnehmer
Davlat Bobonov, Azizbek Ortiqov, Arslonbek Tojiyev (Qualifikationsrunde)
Platzierung in der Gesamtwertung
13. Platz unter 66 Nationen (1 Silber, 1 Bronze)
Mannschaftsergebnis und Zukunftspläne
Die weiteren Mitglieder unseres Teams – der olympische Medaillengewinner Davlat Bobonov sowie Azizbek Ortiqov und Arslonbek Tojiyev – mussten sich diesmal bereits in der Qualifikationsrunde gegen starke Konkurrenten geschlagen geben.
Dennoch konnte sich die usbekische Nationalmannschaft dank der gewonnenen Silber- und Bronzemedaille unter 66 Nationen in der Gesamtwertung einen beachtlichen 13. Platz sichern und ihre Stärke auf der Weltbühne erneut unter Beweis stellen.
Glauben Sie, dass Diyora Keldiyorova nach ihrer langen Pause und dem Medaillengewinn auch bei den Olympischen Spielen in Los Angeles ihren Titel verteidigen kann? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!
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