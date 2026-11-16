Frau nimmt Kopftuch ab und versucht, Presnyakov bei Konzert in Kasachstan zu küssen (Video)

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Frau nimmt Kopftuch ab und versucht, Presnyakov bei Konzert in Kasachstan zu küssen (Video)

Während eines Konzerts des bekannten russischen Sängers Wladimir Presnjakow in Almaty, Kasachstan, kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Eine Zuschauerin stieg auf die Bühne und versuchte, den Künstler zu küssen. Dies berichtete KrisPi | Kasachstan.

In dem in den sozialen Medien verbreiteten Video ist zunächst eine Frau mit Kopftuch zu sehen, die vor der Bühne tanzt. Dann nähert sie sich dem Sänger, nimmt ihr Kopftuch ab und versucht, Presnjakow zu küssen. Der Sänger weicht jedoch im letzten Moment zurück und lässt den Versuch der Frau nicht zu.

Das Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Netzwerken und löste Diskussionen aus. Während einige Nutzer das Verhalten der Frau kritisierten, reagierten andere mit Humor. Einige vermuteten zudem, dass es sich um eine inszenierte Einlage handeln könnte, wofür es jedoch bisher keine Bestätigung gibt.

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Charos«ZAMIN.UZ» Redakteur
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